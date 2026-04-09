Βραζιλία: Καταστράφηκε από φωτιά το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Ρίο - iefimerida.gr

Μεγάλη φωτιά προκάλεσε τεράστια καταστροφή στο Ολυμπιακό Πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την οροφή να καταστρέφεται ολοσχερώς και στο εσωτερικό να σημειώνονται μεγάλες καταστροφές.

Με δεδομένο πως ακριβώς δίπλα υπήρχαν κι άλλα ολυμπιακά ακίνητα και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής με 80 πυροσβέστες να συμμετέχουν στη κατάσβεση.

Η εγκατάσταση που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 τελεί υπό τη διαχείριση της πόλης. Το Ολυμπιακό Μουσείο που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων παρουσιάζει αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, όπως η Ολυμπιακή δάδα και τα μετάλλια. Δεν είναι γνωστό αν και πόσες ζημιές έχει υποστεί.