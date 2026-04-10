Συνεργασία ﻿Βραζιλία και ΗΠΑ κατά του οργανωμένου εγκλήματος με κοινό σχέδιο δράσης - iefimerida.gr

Η Βραζιλία ανακοινώνει κοινή πρωτοβουλία με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και τις συντονισμένες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα μια κοινή δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, εντάσσοντας τις προσπάθειες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας.

Συντονισμός πληροφοριών

Η κοινή δράση προβλέπει την ενσωμάτωση των μηχανισμών συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των αρχών στην καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών δικτύων. Οι δύο χώρες επιδιώκουν τη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου συνεργασίας, που θα επιτρέπει την ταχύτερη ανίχνευση και εξάρθρωση παράνομων δραστηριοτήτων.

Το οργανωμένο έγκλημα στη Βραζιλία αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και εκτεταμένα συστήματα εγκληματικών δικτύων στη Λατινική Αμερική, με ισχυρή παρουσία τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και σε συνοριακές περιοχές.

/ Φωτογραφία:AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

/ Φωτογραφία:AP

θύματα οργανωμένου εγκλήματος / Φωτογραφία:AP

Κύριες εγκληματικές οργανώσεις

Οι δύο πιο γνωστές και ισχυρές ομάδες είναι:

το Primeiro Comando da Capital (PCC), που ξεκίνησε από τις φυλακές του Σάο Πάολο και σήμερα έχει διεθνείς διασυνδέσεις στο εμπόριο ναρκωτικών.

το Comando Vermelho (CV), με βάση το Ρίο ντε Τζανέιρο, δραστηριοποιείται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ελέγχει πολλές φαβέλες.

Εγληματική οργάνωση «Comando Vermelho» / Φωτογραφία:AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα επικεντρώνεται σε διακίνηση κοκαΐνης, κυρίως προς Ευρώπη και ΗΠΑ.

Κοινές επιχειρήσεις Βραζιλίας-ΗΠΑ κατά λαθρεμπορίου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συντονισμένες επιχειρήσεις για την αναχαίτιση παράνομων φορτίων όπλων και ναρκωτικών. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στον περιορισμό της διακίνησης επικίνδυνων υλικών, που τροφοδοτούν τη βία και την αστάθεια σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της διμερούς ατζέντας

Η συνεργασία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ατζέντα μεταξύ του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίζ Ντα Σίλβα, και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αντανακλά τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τους δεσμούς τους σε ζητήματα ασφάλειας και διεθνούς συνεργασίας.