 Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 23 νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 23 νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού

Πολύνεκρο δυστύχημα στη Βραζιλία
Πολύνεκρο δυστύχημα στη Βραζιλία / Φωτογραφία Χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα τραγικό δυστύχημα με τουλάχιστον 23 νεκρούς σημειώθηκε στην πόλη Ιμπιτούβα της νότιας Βραζιλίας.

  • Τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στο λεωφορείο.
  • Το όχημα, που υπέστη σοβαρότατες ζημιές, έφερε ειδική σήμανση για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες.
  • Το θανατηφόρο τροχαίο έλαβε χώρα σε κομβικό σημείο του οδικού δικτύου της νότιας Βραζιλίας.
  • Το όχημα είχε ναυλωθεί για την ειδική μεταφορά ασθενών, οι οποίοι κατευθύνονταν προς διάφορα ιατρικά κέντρα της περιοχής για θεραπεία.

Ειδικότερα, το σφοδρό τροχαίο προκλήθηκε έπειτα από μετωπική σύγκρουση ενός λεωφορείου με ένα φορτηγό, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, Via Araucaria, ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς, 21 επιβάτες του λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους», προσθέτοντας πως υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες.

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Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που απεικονίζουν το λεωφορείο, το οποίο έφερε σήμανση για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες, να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, δίπλα στο φορτηγό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταφέροντας ασθενείς προς διάφορα ιατρικά κέντρα της περιοχής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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