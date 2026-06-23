«Βράζει» η Ευρώπη: Απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία -Σπάνε ρεκόρ οι θερμοκρασίες - iefimerida.gr

Για δεύτερη φορά εφέτος η δυτική Ευρώπη βιώνει ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα-ρεκόρ για την εποχή.

Οι τοπικές αρχές σε πολλές χώρες επιστρατεύουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ οι κάτοικοι αναζητούν τρόπους για να καταπολεμήσουν τις ασυνήθιστες θερμοκρασίες και τις ακραίες συνθήκες.

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Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 40 θάνατοι από πνιγμούς στη Γαλλία από την Πέμπτη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Δεν είναι κάτι που πρέπει να το παίρνεις αψήφιστα, το να κολυμπάς σε μη επιβλεπόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια καύσωνα» δήλωσε η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Μαρίνα Φεράρι, στο γαλλικό ραδιόφωνο.

Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν πληγεί περισσότερο από τον καύσωνα μέχρι στιγμής. Η Γαλλία την Τρίτη σημείωσε την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέση θερμοκρασία 29,8 βαθμούς Κελσίου.

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Γαλλία: Η κιμωλία ως «λύση» για την αντιμετώπιση της ζέστης

Στη Γαλλία, 58 νομοί θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό» και άλλοι 31 σε «πορτοκαλί» από το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και μουσεία προωθούνται ως χώροι δροσιάς για το κοινό.

Στο Παρίσι, τόσο το Μουσείο του Λούβρου όσο και ο Πύργος του Άιφελ ανακοινώθηκε πως θα κλείνουν νωρίτερα (16:00) από το προβλεπόμενο. «Οι συνθήκες επίσκεψης και εργασίας είναι δύσκολες τις θερμότερες ώρες της ημέρας», ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνσή του.

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Πινακίδα φαρμακείου δείχνει τη θερμοκρασία των 41 βαθμών Κελσίου στο Μπορντό / Φωτογραφία: AP / Caroline Blumberg

Λόγω του κύματος καύσωνα, οι Αρχές έδωσαν εντολή να κλείσει ένας πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον νοτιοδυτικό τομέα της χώρας, επειδή η θερμοκρασία του νερού στον ποταμό Γκαρόν αναμενόταν να φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν αυξημένη ζήτηση για το Blanc de Meudon, μια λευκή σκόνη με βάση την κιμωλία, η οποία αναμειγνύεται με νερό και εφαρμόζεται στα παράθυρα. Η παραδοσιακή αυτή τεχνική αναφέρεται πως περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο.

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Ισπανία: Δωρεάν πισίνες και «καταφύγια θερμότητας»

Η βορειοανατολική Ισπανία συγκαταλέγεται στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το σαρωτικό κύμα ζέστης.

Στη Σαραγόσα και την Ουέσκα οι τοπικές αρχές μείωσαν το κόστος εισόδου στις δημόσιες πισίνες, ενώ στο Λογκρόνιο η πρόσβαση είναι πλέον δωρεάν όσο διαρκεί ο καύσωνας.

Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, με «κόκκινο συναγερμό» να έχει σημάνει στην Ανδαλουσία αλλά και τη Χώρα των Βάσκων.

Προς ανακούφιση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών έχουν τεθεί σε λειτουργία ψεκαστήρες νερού για την ανακούφιση των πολιτών.

Σε πολλές ισπανικές πόλεις λειτουργούν πλέον «καταφύγια θερμότητας», δηλαδή κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια, ανοιχτά για όλους όσοι αναζητούν προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες οδήγησαν επίσης στην αναστολή παραδοσιακών εορτασμών εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

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Ιταλία: Επιδόματα για εργαζόμενους και συστάσεις για… περισσότερα ζυμαρικά

Ακόμη και για την Ιταλία, που είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, ο φετινός Ιούνιος χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα θερμός.

Ο αριθμός των πόλεων που βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» συνεχώς αυξάνεται, με το βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας να καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες όσο περνούν οι μέρες.

Ειδικότερα, Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τορίνο και Βενετία βρίσκονται στο επίκεντρο, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία.

Άνθρωποι δροσίζονται σε ένα σιντριβάνι στη Ρώμη / Φωτογραφία: AP / Alessandra Tarantino

Η κυβέρνηση επανέφερε μέτρα στήριξης για εργαζόμενους που εκτίθενται περισσότερο στη ζέστη, όπως αγρότες, οικοδόμους και προσωπικό που εργάζεται σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό.

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Στο Παλέρμο, οι βόλτες με άμαξες που σέρνουν άλογα πραγματοποιούνται πλέον μόνο τις βραδινές ώρες ή σε ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στο Τορίνο αρκετά εστιατόρια έκλεισαν τις ταράτσες τους, ενώ στη Ρώμη μεγάλοι ανεμιστήρες και ψεκαστήρες λειτουργούν συνεχώς σε υπαίθριους χώρους.

Ως μέτρο προφύλαξης από τη ζέστη, το υπουργείο Υγείας συστήνει στους πολίτες να προτιμούν ελαφριά γεύματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζυμαρικά αντί για το κρέας, και να αντικαθιστούν τον καφέ ή την παγωμένη μπύρα με άφθονο νερό, ώστε να αποφεύγεται η αφυδάτωση.