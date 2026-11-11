Η Βουλή των ΗΠΑ μπλόκαρε την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ -Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας, πανηγυρίζει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Η προσπάθεια για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε διαδικασία καθαίρεσης, με την κατηγορία ότι διεξήγαγε πόλεμο κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, απέτυχε προσωρινά στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η πλειοψηφία των μελών του Σώματος ψήφισε υπέρ της παραπομπής των άρθρων καθαίρεσης σε αρμόδια επιτροπή, κίνηση που ουσιαστικά έβαλε τέλος στην πρωτοβουλία, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα.

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Η πρόταση για την έναρξη διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ είχε κατατεθεί από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, από το Κεντάκι, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον Χέγκσεθ για σοβαρή κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση της νομοθεσίας, εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν χωρίς την απαιτούμενη έγκριση των Αμερικανών νομοθετών.

Η σχετική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 211 ψήφους υπέρ της παραπομπής της πρότασης στη Ρεπουμπλικανική Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής και 204 κατά. Ο Μάσι ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε την παραπομπή της πρότασης στην επιτροπή, ενώ περισσότερα από δώδεκα μέλη, μεταξύ των οποίων 11 Δημοκρατικοί, απουσίαζαν από την ψηφοφορία.

Η απόφαση που ουσιαστικά «παγώνει» την προσπάθεια

Η παραπομπή της πρότασης στην επιτροπή, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, θεωρείται ότι ουσιαστικά ακυρώνει την προσπάθεια του Μάσι. Απομένει περιορισμένος χρόνος μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς τον Ιανουάριο οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, μετά την επιτυχία τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

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Ωστόσο, οι διαδικασίες καθαίρεσης μπορούν να συνεχιστούν και μετά το τέλος μιας κοινοβουλευτικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν το ζήτημα την επόμενη χρονιά.

Ο Μάσι είχε αναγνωρίσει εκ των προτέρων ότι η πρωτοβουλία του ενδεχομένως να μην είχε άμεσο αποτέλεσμα. Υποστήριζε, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας πριν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν την εξουσία και ξεκινήσουν τη δική τους διαδικασία καθαίρεσης.

Παράλληλα, υποστήριζε ότι η απομάκρυνση του Χέγκσεθ όσο οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ακόμη την πλειοψηφία θα έδινε στη Γερουσία τον απαραίτητο χρόνο να εγκρίνει τον αντικαταστάτη του.

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«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ», απαντά ο Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας απέρριψε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την προσπάθεια απομάκρυνσής του. Στην πρώτη ενημέρωση Τύπου που παραχώρησε από το Πεντάγωνο εδώ και έξι μήνες, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «φάρσα» και «σαμποτάζ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτική ενέργεια ενός αντιπάλου της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος είναι «δυσαρεστημένος και ηττημένος».

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ακόμη ότι η πρόταση του Μάσι θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, καθώς, όπως είπε, στέλνει στους αντιπάλους των ΗΠΑ το μήνυμα ότι η χώρα θα τιμωρεί τους στρατιωτικούς και την πολιτική της ηγεσία επειδή εκτελούν επιτυχώς νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία δεν αφορά εγκλήματα ή σοβαρά παραπτώματα, αλλά πολιτικές διαφωνίες. «Δεν πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα, ούτε για πλημμελήματα, ούτε για προδοσία, ούτε για δωροδοκία, ούτε για τα είδη των αδικημάτων που είχαν κατά νου οι ιδρυτές όταν συνέταξαν τη ρήτρα περί καθαίρεσης», ανέφερε.

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Ο υπουργός επανέλαβε επίσης ορισμένους από τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με την αύξηση των στρατολογήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντος για ένταξη στον στρατό.

Οι οκτώ κατηγορίες κατά του υπουργού Άμυνας

Στα οκτώ άρθρα καθαίρεσης που κατέθεσε επίσημα ο Μάσι τη Δευτέρα, κατηγορεί τον Χέγκσεθ ότι «παραβιάζει τον νόμο και πρέπει να λογοδοτήσει», επειδή διεξάγει πόλεμο στο Ιράν για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς την έγκριση των Αμερικανών νομοθετών.

Οι κατηγορίες δεν περιορίζονται, ωστόσο, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Ο βουλευτής κατηγορεί επίσης τον υπουργό ότι είχε την εποπτεία «εξωδικαστικών εκτελέσεων» στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας κατά σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό και στην Καραϊβική.

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Ο Μάσι, ο οποίος έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Τραμπ και στον πόλεμο κατά του Ιράν από την έναρξή του τον Φεβρουάριο, είχε προκαλέσει και στο παρελθόν την οργή του Αμερικανού προέδρου. Μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τους φακέλους που αφορούν τον νεκρό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο ίδιος, σχολιάζοντας την αποτυχία της πρότασής του, δήλωσε, σύμφωνα με το CBS, ότι δεν εξεπλάγη, αλλά ήταν απογοητευμένος.

«Η διάγνωσή μου για το Κογκρέσο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Απλώς δεν μπορούν να αναγκάσουν τον εαυτό τους να το κάνουν, ακόμη και όταν αυτό θα τους ωφελούσε πολιτικά», ανέφερε.

Πιτ Χέγκσεθ / Φωτογραφία AP

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Ο Τραμπ πανηγυρίζει -Αμφισβητείται η πολιτική επιβίωση του Χέγκσεθ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε για την αποτυχία της προσπάθειας καθαίρεσης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, γράφοντας ότι η πρωτοβουλία «απέτυχε παταγωδώς».

«Για άλλη μια φορά, οι νίκες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, οι καλύτεροι αριθμοί στρατολόγησης στην ιστορία του στρατού (με μεγάλες λίστες αναμονής για την ένταξη!) και το ηθικό σε επίπεδα που σπάνια έχουν παρατηρηθεί, οδήγησαν στην ΑΘΩΩΣΗ ενός Μεγάλου Αμερικανού Πατριώτη», έγραψε, αναφερόμενος στον Χέγκσεθ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Ρεπουμπλικανός Μάικ Τζόνσον, είχε προβλέψει ότι η προσπάθεια καθαίρεσης θα αποτύγχανε.

Παρά την πολιτική του διάσωση προς το παρόν, ωστόσο, η θέση του υπουργού Άμυνας στην κυβέρνηση εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και το BBC. Ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ υποστήριξε την Τρίτη ότι αναμένει πως ο Χέγκσεθ είτε θα παραιτηθεί είτε θα απομακρυνθεί από τον ίδιο τον Τραμπ.