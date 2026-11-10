Βουλγαρία: Βίντεο-σοκ από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της τραγωδίας μετά την καραμπόλα 86 οχημάτων με 12 νεκρούς - iefimerida.gr

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Βουλγαρίας, όταν μια μεγάλη καραμπόλα 86 οχημάτων είχε ως τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς και τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη, στον αυτοκινητόδρομο Α1, κοντά στην πόλη Γιαμπόλ, σε έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν την πρωτεύουσα Σόφια με την παραθαλάσσια πόλη Μπουργκάς, στα ανατολικά της χώρας.

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Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου πιθανόν να οφείλονται στην πυκνή ομίχλη που περιόριζε σημαντικά την ορατότητα και δυσχέραινε τις συνθήκες κυκλοφορίας. Αμέσως κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, καθώς αρκετοί άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καραμπόλα ξεκίνησε έπειτα από πρόσκρουση λεωφορείου με φορτηγό, σε απόσταση περίπου 75 χιλιομέτρων δυτικά του Μπουργκάς.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπόμιρ Νικολόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο σημείο ότι η πυκνή ομίχλη φαίνεται να αποτελεί την πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώθηκε και από εναέριες εικόνες που κατέγραψε drone, αποκαλύπτοντας την έκταση της σύγκρουσης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά ακινητοποιημένα σε έξι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, με πολλά από αυτά να έχουν ανατραπεί, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχουν καταλήξει εκτός οδοστρώματος.

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Δεκάδες οι τραυματίες στα νοσοκομεία

Ο απολογισμός της τραγωδίας ανήλθε σε 12 νεκρούς. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας, Κάτια Ιβκόβα, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, περίπου 50 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών.

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Αμέσως μετά το δυστύχημα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν όσους είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους και να μεταφέρουν τους τραυματίες για νοσηλεία.

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Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ανακοίνωσε ότι έθεσε στη διάθεση των αρχών αεροσκάφη για την αεροδιακομιδή των τραυματιών, ενώ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί το σημείο της τραγωδίας.

Εθνικό πένθος στη Βουλγαρία - Διακόπτει την επίσκεψή της η Φον ντερ Λάιεν

Σε ένδειξη πένθους για τα θύματα του δυστυχήματος, ο Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη θα είναι ημέρα εθνικού πένθους στη Βουλγαρία. Σε δήλωσή του χαρακτήρισε το περιστατικό τραγωδία, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Στη Βουλγαρία βρισκόταν την Τρίτη και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συντομεύσει την επίσκεψή της λόγω του πολύνεκρου δυστυχήματος.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου και να αποτίσω φόρο τιμής στις ομάδες διάσωσης» δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφερόμενη στην επιχείρηση αντιμετώπισης των συνεπειών της καραμπόλας.