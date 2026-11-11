Βουλγαρία: Τα σενάρια για τη φονική καραμπόλα με τους 12 νεκρούς -Σε κρίσιμη κατάσταση αρκετοί τραυματίες - iefimerida.gr

Στους 12 οι νεκροί από την πολύνεκρη διπλή καραμπόλα στη Βουλγαρία, ενώ δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων οι 13 σε σοβαρή κατάσταση.

Στο νοσοκομείο «Δρ. Ιβάν Σελιμίνσκι» στο Σλίβεν παραμένουν για νοσηλεία 18 άτομα από τους τραυματίες της διπλής καραμπόλας στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια», κοντά στο Γιάμπολ. Άλλοι οκτώ τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμων» του Γιάμπολ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

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«Χθες εξετάσαμε 23 ασθενείς, εκ των οποίων οι 18 παραμένουν για νοσηλεία. Τέσσερις από αυτούς βρίσκονται στη ΜΕΘ, με τον έναν σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του νοσοκομείου του Σλίβεν, δρ. Βασίσλαβ Πετρόφ.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στην Τραυματολογική Κλινική στο νοσοκομείο του Γιάμπολ πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις διαφορετικού είδους και έκτασης.

Η κατάσταση των ασθενών στη Χειρουργική Κλινική και στη ΜΕΘ θα επανεκτιμηθεί σήμερα, ενώ θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές απεικονιστικές εξετάσεις και νέες ιατρικές εκτιμήσεις.

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Η κινητοποίηση μετά τις καραμπόλες

Ο δρ. Βάλτσεφ εξήγησε ότι την Τρίτη, στις 07:50, το νοσοκομείο έλαβε ενημέρωση από την υπηρεσία Επείγουσας Αεροδιακομιδής για το περιστατικό. «Ακυρώσαμε όλες τις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Όλες οι ομάδες της Τραυματολογικής, της Χειρουργικής και της Εντατικής Θεραπείας διατέθηκαν για την ενίσχυση των ομάδων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών», δήλωσε ο δρ. Βάλτσεφ.

Τρεις από τους ασθενείς που είχαν τραυματιστεί σοβαρότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σλίβεν και άλλοι τρεις στο Μπουργκάς.

«Ο ένας ασθενής παραπέμφθηκε στο νευροχειρουργικό τμήμα του Σλίβεν, εμείς δεν διαθέτουμε αντίστοιχη μονάδα. Από το Μπουργκάς επικοινώνησαν μαζί μου για τον συνάδελφο λοιμωξιολόγο και επέμειναν να μεταφερθεί εκεί.

Ο δεύτερος ασθενής, βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση, με τραύμα στον θώρακα. Συζητήσαμε μαζί του και με τους συναδέλφους μας από τη ΜΕΘ το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση στον θώρακα και εισαγωγή σε κλινική θωρακοχειρουργικής και αποφασίσαμε τη μεταφορά του», δήλωσε ο δρ. Βάλτσεφ.

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Στο νοσοκομείο στο Μπουργκάς έχουν εισαχθεί έξι από τους τραυματίες, ενώ δύο εξακολουθούν να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας είναι ο 37χρονος λοιμωξιολόγος, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο «Αγία Αναστασία». Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, όμως έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Σε σημαντικά σοβαρότερη κατάσταση ο δεύτερος ασθενής, Ρουμάνος πολίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται με μηχανήματα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις ασθενείς βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

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Ο αυτοκινητόδρομος έχει δοθεί στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ. «Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο έχει αποκατασταθεί, ωστόσο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς στα συγκεκριμένα τμήματα η ορατότητα παραμένει περιορισμένη. Πρέπει να οδηγούν με αυξημένη προσοχή όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται», προειδοποίησε ο περιφερειάρχης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κήρυξε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους, στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Για τη διερεύνηση της τραγωδίας έχει συγκροτηθεί κλιμάκιο δέκα ερευνητών της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών, το οποίο εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι συγκρούσεις.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται η πυκνή ομίχλη που περιόρισε δραματικά την ορατότητα, η κατάσταση του οδοστρώματος, αλλά και η απουσία επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, κριτική δέχεται η κυβέρνηση του Ρούμεν Ράντεφ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων οδικής ασφάλειας και για τη διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.

Πώς έγινε η διπλή καραμπόλα

Η πρώτη καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα προς το Μπουργκάς, όταν φορτηγά συγκρούστηκαν διαδοχικά, με αποτέλεσμα τα ΙΧ αυτοκίνητα που βρίσκονταν ανάμεσά τους να συνθλιβούν από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις.

Περίπου 20 με 30 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα σύγκρουση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προς τη Σόφια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγοί φέρεται να αποσπάστηκαν από την προσοχή τους, παρακολουθώντας όσα συνέβαιναν στην απέναντι πλευρά του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει δεύτερη καραμπόλα.