«Καρφί» της Βόρειας Κορέας για τη μείωση των στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ-Νότιας Κορέας: «Η Σεούλ παίρνει αυτό που της αξίζει» - iefimerida.gr

Με μια αιχμηρή δήλωση, η Βόρεια Κορέα σχολίασε την απόφαση των ΗΠΑ να περιορίσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις στη Νότια Κορέα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα διεξάγουν τις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις Ulchi Freedom Shield, οι οποίες έχουν περιοριστεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό μετά από παρέμβαση του Τραμπ, προκαλώντας ένταση στην περιοχή.

Η Πιονγκγιάνγκ καταγγέλλει τα γυμνάσια ως προκλητικά. Θεωρεί ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας διαμορφώνει μια απειλητική «πυρηνική συμμαχία» εναντίον της χώρας.

Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν επιμένει στην ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, και έχει χαρακτηρίσει τη Βόρεια Κορέα ως «μη αναστρέψιμο» πυρηνικό κράτος.

Ο Τραμπ σχεδιάζει νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την προσωπική τους σχέση. Η ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ, όμως, αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο για κάθε διάλογο.

«Η Σεούλ λαμβάνει αυτό που της αξίζει» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε ανακοίνωσή της, η Τζονγκ περιέγραψε αυτή την αιφνίδια αλλαγή ως μια «δίκαιη καταστροφή», την οποία απέδωσε στις «αυταπάτες και τη μη ρεαλιστική και αναχρονιστική αντίληψη για την ασφάλεια» των αρχών της Νότιας Κορέας, οι οποίες, όπως είπε, «ακολουθούν τυφλά τον κύριό τους».

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Νέα ένταση με φόντο τα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας

Οι νέες εκτιμήσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν από τη Δευτέρα τις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις Ulchi Freedom Shield, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή.

Οι ασκήσεις έχουν περιοριστεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μετά την απόφαση του Τραμπ να ζητήσει σημαντική μείωση της διάρκειάς τους.

Η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί, ωστόσο, να καταγγέλλει τις κοινές ασκήσεις ως προκλητικές, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας εξελίσσεται σε μια «πυρηνική συμμαχία».

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Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να ενισχύσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο τόσο «ποιοτικά όσο και ποσοτικά», ενώ χαρακτηρίζει τη Βόρεια Κορέα «μη αναστρέψιμο» πυρηνικό κράτος.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να συναντηθεί ξανά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τη σχέση που έχει οικοδομήσει μαζί του. Ωστόσο, η ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγκγιάνγκ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για οποιαδήποτε νέα προσπάθεια διαλόγου.