Συναγερμός στη Βόρεια Μακεδονία: Σε κατάσταση επιδημίας τα Σκόπια μετά τους τέσσερις νεκρούς και τα 35 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου - iefimerida.gr

Σε συναγερμό βρίσκεται η Βόρεια Μακεδονία λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τέσσερις θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί εμφάνισαν τη σοβαρή νευροδιηθητική μορφή της νόσου, με εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Αρκετοί νοσηλεύονται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λοιμωδών Νοσημάτων των Σκοπίων, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

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Σε κατάσταση επιδημίας πολλοί δήμοι των Σκοπίων

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους των Σκοπίων, κλιμακώνοντας την επιδημιολογική επιτήρηση και εντείνοντας τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς ο αριθμός των περιστατικών εκτινάχθηκε από μόλις οκτώ στα τέλη Ιουλίου σε 35 μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες εξάρσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από το 2011, όταν και καταγράφηκε για πρώτη φορά ο ιός.

Για την ατομική τους προστασία, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να χρησιμοποιούν τακτικά εντομοαπωθητικά και να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις βραδινές ώρες, όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών κορυφώνεται. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη για συχνή απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές και μπαλκόνια, ώστε να εξαλειφθούν οι εστίες αναπαραγωγής τους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ