Η Βόρεια Κορέα καθιστά τη ρωσική γλώσσα υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία - iefimerida.gr

Η Βόρεια Κορέα καθιερώνει τη ρωσική γλώσσα ως υποχρεωτική στα σχολεία.

Σε μια ενέργεια περαιτέρω σύσφιγξης και ενίσχυσης των σχέσεων με τη Μόσχα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθιστά τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία, καθώς αρκετοί φοιτητές από τη χώρα πηγαίνουν για σπουδές στη Ρωσία.

Οι αρχές της Βόρειας Κορέας έχουν εισαγάγει υποχρεωτικά μαθήματα ρωσικής γλώσσας από την 4η τάξη του Δημοτικού.

Ο Αλεξάντερ Κοζλόφ, συμπρόεδρος της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας-Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι σήμερα περίπου 600 άτομα στη Β. Κορέα σπουδάζουν ρωσικά.

Στον αντίποδα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές σπουδάζουν κορεατικά. Σύμφωνα με το Politico, μόνο το 2024, 96 Βορειοκορεάτες έγιναν δεκτοί σε ρωσικά πανεπιστήμια.