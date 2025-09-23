Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επιδιώξει πιο εντατικά την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα - iefimerida.gr

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Ο Κιμ εξέφρασε αυτήν την πρόθεση απαντώντας σε συγχαρητήριο μήνυμα του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που εισέπραξε από την κινεζική ηγεσία κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε στρατιωτική παρέλαση μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει το δημοσίευμα.