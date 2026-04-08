Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας - iefimerida.gr

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα πυραύλους μικρού βεληνεκούς προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, με τη Σεούλ να ενισχύει την επιφυλακή της.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε διπλή εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς σήμερα, μετά από παρόμοια χθεσινή εκτόξευση, όπως μετέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Ο νοτιοκορεατικός στρατός εντόπισε «πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους άγνωστου τύπου» από την περιοχή Γουονσάν προς την Ανατολική Θάλασσα, διανύοντας περίπου 240 χιλιόμετρα.

Αυξημένη στρατιωτική επιφυλακή

Αρκετές ώρες αργότερα, εκτοξεύτηκε άλλος ένας πύραυλος προς την ίδια κατεύθυνση. Ο στρατός είχε επίσης αναφέρει ότι χθες εκτοξεύτηκε «βλήμα αγνώστου ταυτότητας» από την Πιονγκγιάνγκ. Η ιαπωνική ακτοφυλακή συνέστησε στα πλοία να είναι σε επαγρύπνηση και να τηρούν απόσταση για λόγους ασφαλείας.

Διπλή ένταση μεταξύ Σεούλ και Πιονγκγιάνγκ

Οι εκτοξεύσεις σημειώνονται λίγο μετά την αναγκαστική συγγνώμη της Σεούλ για τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον Ιανουάριο, γεγονός που προκάλεσε οργή στην Πιονγκγιάνγκ. Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας συνέστησε διπλασιασμό της επιφυλακής για μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας, τονίζοντας ότι οι πυραυλικές εκτοξεύσεις παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και αποτελούν «προκλητικές ενέργειες».

Παρατηρήσεις αναλυτών

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνεχείς εκτοξεύσεις δείχνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ αγνοεί

την χείρα πολιτικής φιλίας που τείνει η Σεούλ. Παράλληλα, η Κιμ Γιό Τζονγκ χαρακτήρισε «σοφή» την απόφαση του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούν να εκφράσει τη λύπη του για τα drones, που εμπλέκουν στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και εν ενεργεία στρατιώτες.