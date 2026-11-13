Η Βόρεια Κορέα αλλάζει τις διαστάσεις της εθνικής της σημαίας για πρώτη φορά, μετά από 78 χρόνια -Η απόφαση του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε μια ιστορική αλλαγή στις επίσημες προδιαγραφές της εθνικής της σημαίας, τροποποιώντας για πρώτη φορά από το 1948 τις αναλογίες της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επίσημη ερμηνεία της βορειοκορεατικής σημαίας συνδέει το κόκκινο χρώμα με το αίμα των επαναστατών, το λευκό με την αφοσίωση στην ηγεσία και το μπλε με τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, χωρίς να αιτιολογείται η αλλαγή των αναλογιών.

Η τροποποίηση της σημαίας εντάσσεται στην προσπάθεια του Κιμ Γιονγκ Ουν να αναδιαμορφώσει τα εθνικά σύμβολα, στο πλαίσιο του δόγματος των «δύο εχθρικών κρατών» που αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα ως ξεχωριστή οντότητα.

Η Πιονγκγιάνγκ τροποποίησε τους στίχους του εθνικού ύμνου για να αφαιρέσει αναφορές στην κορεατική χερσόνησο. Παράλληλα, το αναθεωρημένο Σύνταγμα καταργεί τις διατάξεις περί εθνικής επανένωσης, ορίζοντας τη Νότια Κορέα ως ξεχωριστό κράτος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αλλαγή διατηρεί την κληρονομιά των προηγούμενων ηγετών, αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνει μια νέα εθνική ταυτότητα για την εποχή Κιμ, ενώ η αρχική σημαία είχε σχεδιαστεί στη Μόσχα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τη νέα συνταγματική διάταξη, το μήκος της σημαίας μειώνεται, καθώς η αναλογία ύψους προς πλάτος αλλάζει από 1:2 σε 1:1,65.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο μέσο The Korea Herald, η αλλαγή περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο Σύνταγμα, το πλήρες κείμενο του οποίου δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στον ιστότοπο Naenara, που αποτελεί επίσημη πλατφόρμα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ προς το εξωτερικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημαία διατηρεί την καθιερωμένη μορφή της: μια πλατιά κόκκινη λωρίδα στο κέντρο, λεπτότερες λευκές λωρίδες πάνω και κάτω από αυτήν, καθώς και μπλε λωρίδες στα εξωτερικά τμήματα. Στην πλευρά του ιστού βρίσκεται ένα κόκκινο αστέρι, τοποθετημένο μέσα σε λευκό κύκλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η νέα, πιο κοντή εκδοχή της σημαίας, με εμφανώς παχύτερες λευκές λωρίδες, είχε ήδη παρουσιαστεί δημόσια στις 6 Σεπτεμβρίου, κατά την τελετή ένταξης του αντιτορπιλικού Kang Kon.

Ο συμβολισμός των χρωμάτων της σημαίας

Το Naenara παρουσίασε επίσης την επίσημη ερμηνεία των συμβόλων και των χρωμάτων της βορειοκορεατικής σημαίας. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το αίμα που έχυσαν οι επαναστάτες μαχητές κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της ιαπωνικής κατοχής, η οποία διήρκεσε από το 1910 έως το 1945.

Ο λευκός κύκλος και οι λευκές λωρίδες αντιπροσωπεύουν την αφοσίωση στον ηγέτη και στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Κορέας. Αντίστοιχα, οι μπλε λωρίδες συμβολίζουν τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα για την ειρήνη, τη φιλία και την ενότητα, καθώς και την εθνική κυριαρχία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, το Naenara δεν έδωσε καμία εξήγηση για τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή των επίσημων αναλογιών της σημαίας.

Η νέα εθνική ταυτότητα υπό τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Η τροποποίηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Κιμ Γιονγκ Ουν να αναδιαμορφώσει τα εθνικά σύμβολα της χώρας, στο πλαίσιο του δόγματος των «δύο εχθρικών κρατών». Η συγκεκριμένη πολιτική αντιμετωπίζει πλέον τη Νότια Κορέα ως ξεχωριστό κράτος και όχι ως μέρος μιας ενιαίας εθνικής οντότητας που θα μπορούσε να οδηγηθεί σε επανένωση.

Το 2024, η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε και σε αλλαγές στους στίχους του εθνικού ύμνου, αντικαθιστώντας τη λέξη «samcholli», που σημαίνει «3.000 ρι» και παραπέμπει παραδοσιακά σε ολόκληρη την κορεατική χερσόνησο, με τη φράση «αυτός ο κόσμος».

Το αναθεωρημένο Σύνταγμα καταργεί επίσης τις αναφορές στην εθνική επανένωση, ενώ ορίζει την επικράτεια της Βόρειας Κορέας ως περιοχή που συνορεύει στα βόρεια με την Κίνα και τη Ρωσία και στα νότια με τη Δημοκρατία της Κορέας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λιμ Εουλ-τσουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μελετών της Άπω Ανατολής του Πανεπιστημίου Kyungnam, εκτίμησε ότι η διατήρηση του βασικού σχεδιασμού της σημαίας, σε συνδυασμό με την αλλαγή των αναλογιών της, αποτελεί «μια προσπάθεια διατήρησης της κληρονομιάς των προηγούμενων ηγετών, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται μια διακριτή εθνική ταυτότητα που συνδέεται με την εποχή του Κιμ Γιονγκ Ουν».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αρχική σημαία με αναλογία 1:2 σχεδιάστηκε στη Μόσχα και παραδόθηκε στον ιδρυτή της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το 1948 είχε υποβληθεί πρόταση για τη μείωση του μήκους της, η οποία όμως απορρίφθηκε. Ένας από τους λόγους που είχαν προβληθεί ήταν ότι η επιμήκης μορφή της σημαίας μπορούσε να προκαλέσει διπλώματα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται το κόκκινο αστέρι.