«Βόμβα» από τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας -Ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου - iefimerida.gr

Ο πρόσφατα αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου σε μια δημόσια ομιλία που έδωσε σήμερα το βράδυ.

Δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για τη διαφθορά εν καιρώ πολέμου.

Ο νόμος στην Ουκρανία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.

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Ο Φεντόροφ ζητά να γίνουν εκλογές στην εμπόλεμη Ουκρανία

Η έκκληση του Φεντόροφ, που μεταδόθηκε μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας που αναρτήθηκε στο YouTube, είναι η πρώτη τέτοια απαίτηση από σημαντική πολιτική προσωπικότητα της Ουκρανίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας το 2022, επισημαίνει το Sky News.

Ο Φεντόροφ, 35 ετών, ήταν μακροχρόνιος σύμμαχος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι την απροσδόκητη απομάκρυνσή του από το υπουργείο Άμυνας τον Ιούλιο, μόλις έξι μήνες μετά τον διορισμό του.

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«Η δημοκρατία δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία», δήλωσε ο Φεντόροφ.