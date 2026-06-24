Βολιβία: Άρση των αποκλεισμών δρόμων που παρέλυσαν τη χώρα για πάνω από 7 εβδομάδες - iefimerida.gr

Οι αποκλεισμοί δρόμων που παρέλυσαν τη Βολιβία για επτά και πλέον εβδομάδες τερματίστηκαν χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Προηγήθηκε κύμα μαζικών κινητοποιήσεων με επικεφαλής αγρότες, ιθαγενείς και εργάτες και κεντρικό αίτημα την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.

Το τέλος των αποκλεισμών έφερε βελτίωση του εφοδιασμού με τρόφιμα και καύσιμα πόλεων όπως ιδίως η διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας κι η γειτονική Ελ Άλτο, που πλήττονταν περισσότερο.

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Στην κορύφωση των κινητοποιήσεων, τα μπλόκα είχαν φτάσει χονδρικά τα εκατό σε όλη τη χώρα των Άνδεων.

Ο πρόεδρος της κεντροδεξιάς κήρυξε το Σάββατο κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις για 90 ημέρες, και διέταξε την αστυνομία και τον στρατό να ανοίξουν τους δρόμους.

«Οι δρόμοι μας απελευθερώθηκαν», ανέφερε μέσω X ο υπουργός Δημοσίων Έργων Μαουρίσιο Σαμόρα.

Ανησυχία από ΗΠΑ και 15 χώρες

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων περίπου δεκαπέντε κρατών της αμερικανικής ηπείρου εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους για τον αντίκτυπο των αποκλεισμών δρόμων στον πληθυσμό και στην οικονομία της χώρας και υποστήριξαν ότι οι προσπάθειες να «υπονομευτεί και να ανατραπεί» η «νόμιμη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση» εγείρει «σοβαρή απειλή για την συνταγματική τάξη» στη Βολιβία.

«Υποστηρίζουμε τη συνταγματική εκλεγμένη κυβέρνηση και καλούμε τις οργανώσεις που κινητοποιούνται να δώσουν προτεραιότητα στον διάλογο εντός του συνταγματικού πλαισίου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τη «βίαιη μειοψηφία». Πέρα από τις ΗΠΑ και τη Βολιβία το κείμενο προσυπέγραψαν οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, του Καναδά, της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της Δομινικανής Δημοκρατίας, του Ισημερινού, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουιάνας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας, της Παραγουάης, του Περού και του Παναμά.

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Κατηγορίες ότι διακινητές ναρκωτικών χρηματοδοτούν τη «ριζοσπαστική αριστερά» στη Βολιβία

Ο πρόεδρος αυτού του τελευταίου, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, υπερθεμάτισε, υποστηρίζοντας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), που διεξάγεται στη χώρα του, πως διακινητές ναρκωτικών χρηματοδοτούν τη «ριζοσπαστική αριστερά» στη Βολιβία.

Κατ’ αυτόν, το οργανωμένο έγκλημα «αποπειράται να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη με βίαια και παράνομα μέσα».

Η κυβέρνηση του κ. Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019) ότι ενορχήστρωσε τις μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της και ότι τις χρηματοδότησε με έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών -- χωρίς να έχει παρουσιάσει καμιά απόδειξη γι’ αυτό.

Τα τελευταία μπλόκα, που βρίσκονταν όλα στην Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), προπύργιο του αυτόχθονα ηγέτη, είχαν ήδη αρθεί, μετά την ανακοίνωση του κ. Μοράλες τη Δευτέρα πως αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις μέχρι νεοτέρας.