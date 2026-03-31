Υπάρχουν δύο Boeing 737 παρκαρισμένα σε ένα χωράφι, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς κατέληξαν εκεί - iefimerida.gr

Σε σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας παραπέμπει η εικόνα των δύο εγκαταλελειμμένων αεροπλάνων Boeing﻿ σε ένα χωράφι στο εξωτικό Μπαλί.

Τα δύο επιβατικά αεροσκάφη βρίσκονται σταθμευμένα μακριά από κάθε διάδρομο προσγείωσης, χωρίς κανείς να έχει δώσει ποτέ μια πειστική εξήγηση για το πώς βρέθηκαν εκεί.

Το πρώτο αεροσκάφος βρίσκεται «κρυμμένο» σε ένα λατομείο ασβεστόλιθου, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Raya Nusa Dua Selatan. Περιφραγμένο σε ιδιωτική έκταση, το Boeing 737 μοιάζει σαν κάποιος να το πάρκαρε για ένα σύντομο διάλειμμα και να μην επέστρεψε ποτέ.

Οι τοπικές φήμες κάνουν λόγο για έναν επιχειρηματία που αγόρασε το αεροπλάνο με τη φιλοδοξία να το μετατρέψει σε πολυτελές εστιατόριο.

Το project φαίνεται πως ναυάγησε λόγω έλλειψης κονδυλίων, αφήνοντας το αεροσκάφος να… αραχνιάζει. Παρόλο που η ιστορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα, παραμένει ως η επικρατέστερη εκδοχή.

Το δεύτερο Boeing της «παρέας» βρίσκεται σε ένα ακόμη πιο σουρεαλιστικό σημείο: δίπλα σε ένα κατάστημα Dunkin' Donuts! Εγκαταλελειμμένο από το 2007, είχε μια μικρή στιγμή… δόξας το 2018, όταν χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εκδηλώσεων, πριν επιστρέψει και πάλι στην πλήρη αχρησία.

Αεροπλάνα Boeing με… γαστρονομικές φιλοδοξίες που καταλήγουν σε αποτυχία

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι και γι' αυτό το αεροπλάνο κυκλοφορεί η ίδια ακριβώς φήμη: ένα εστιατόριο που δεν άνοιξε ποτέ. Αυτό οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Ή πρόκειται για μια απίστευτη σύμπτωση ή στο Μπαλί υπάρχει μια παράξενη «δευτερογενής αγορά» ανακυκλωμένων αεροσκαφών με… γαστρονομικές φιλοδοξίες που καταλήγουν σε αποτυχία.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και αλλού, όπως στην Ινδία, όπου ένα εγκαταλελειμμένο 737 βρίσκεται σε ένα αεροδρόμιο, έχοντας συσσωρεύσει πρόστιμα ετών για παράνομη στάθμευση. Ωστόσο, στην περίπτωση του Μπαλί, το φαινόμενο της «τυχαίας στάθμευσης» αεροσκαφών σε χωράφια και λατομεία παραμένει μοναδικό στον κόσμο.

