Bloomberg: Οι κοινωνικές ταραχές στην Ευρώπη ωθούν τις ασφαλιστικές να περιορίσουν τις καλύψεις -Τι συμβαίνει - iefimerida.gr

Το κύμα κοινωνικών αναταραχών και διαδηλώσεων που έχει ενταθεί στην Ευρώπη αναγκάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πιθανές ζημιές από επεισόδια και καταστροφές περιουσιών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο κλάδος έχει αρχίσει να επιβάλλει ανώτατα όρια στις αποζημιώσεις, να αυξάνει τις απαλλαγές και, σε ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, να καταργεί εντελώς τις σχετικές καλύψεις.

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Οι κίνδυνοι αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία SRCC (απεργίες, ταραχές και κοινωνικές αναταραχές) και αυξάνονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η Allianz, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της ηπείρου, προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να τους αντιμετωπίζουν ως απειλή όχι μόνο στις αναδυόμενες αγορές, αλλά και στις ανεπτυγμένες οικονομίες υψηλού εισοδήματος.

Οι ταραχές αποκτούν χαρακτηριστικά φυσικών καταστροφών

Η νέα πραγματικότητα αποτυπώνεται στις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων. Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στη Γαλλία επεκτάθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικές αιτίες την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, ενώ αντιδράσεις προκαλεί και η κατασκευή κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

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«Λόγω της σοβαρότητας και του μεγέθους των ζημιών, οι κίνδυνοι SRCC αντιμετωπίζονται πλέον σαν φυσική καταστροφή. Αυτές δεν είναι πλέον δευτερεύουσες απειλές», δήλωσε ο Μάρκος Άλβαρεζ, επικεφαλής παγκόσμιας ασφάλισης της Morningstar DBRS.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη Γαλλία στα μέσα Οκτωβρίου, οι οποίες συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και λεηλασίες, προκαλώντας ζημιές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα. Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία. Σήμερα πραγματοποιήθηκε γενική απεργία στην Ισπανία, η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων.

Ο Νικολά Αουμπέρ, διευθύνων σύμβουλος της Howden France, σημείωσε ότι οι εξελίξεις «αναδιαμορφώνουν ενεργά» τους ασφαλιστικούς όρους. «Η πίεση αποτυπώνεται στους αυστηρότερους όρους – υψηλότερες απαλλαγές, χαμηλότερα όρια κάλυψης και περιορισμούς στην ασφαλιστική προστασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι ασφαλισμένοι μένουν εκτεθειμένοι.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για τις ασφαλιστικές

Η Allianz διευκρινίζει ότι δεν επιβάλλει γενικούς περιορισμούς εξαιτίας των τελευταίων διαδηλώσεων, αλλά εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα σε περιοχές ευάλωτες σε κοινωνικές αναταραχές.

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Παράλληλα, η Howden Re παρουσίασε τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα UNREST, ένα εργαλείο ανάλυσης που βοηθά ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες να εντοπίζουν συγκεντρώσεις κινδύνων και να εκτιμούν τις πιθανές ζημιές.

Στη Γαλλία, οι ασφαλισμένες απώλειες από τις τελευταίες αναταραχές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κάτω από 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη Morningstar DBRS. Ωστόσο, το ποσό μπορεί να αυξηθεί εάν τα επεισόδια συνεχιστούν. Συγκριτικά, οι κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019 προκάλεσαν ασφαλισμένες ζημιές περίπου 220 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταραχές του Ιουνίου 2023 κόστισαν περίπου 730 εκατ. ευρώ.

Ο Άλβαρεζ προειδοποίησε ότι πλέον οι ζημιές δεν περιορίζονται σε μία πόλη: «Όταν έχεις ζημιές σε πολλά ακίνητα ταυτόχρονα, αυτό ασκεί διαφορετικού τύπου πίεση στα κεφάλαια, στα κέρδη και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών εταιρειών».

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Κρατικό ταμείο για την κάλυψη των ταραχών στη Γαλλία

Η διεθνής εταιρεία ανάλυσης κινδύνων, Verisk Maplecroft χαρακτηρίζει τις πρόσφατες κινητοποιήσεις τις σημαντικότερες ταυτόχρονες κοινωνικές αναταραχές στην Ευρώπη εδώ και χρόνια, με τον σχετικό δείκτη κινδύνου να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Γαλλία ενέκρινε τη δημιουργία κρατικά υποστηριζόμενου ταμείου, το οποίο θα παρέχει υποχρεωτική κάλυψη έναντι ταραχών σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κατοικιών. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο και θα χρηματοδοτείται από εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών και αύξηση κατά 0,8% στα ασφάλιστρα. Οι ασφαλιστικές θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το 10% των ζημιών, ώστε να διατηρούν μερίδιο στον κίνδυνο.