 Βλάβη στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: Αποκόπηκε από την τελευταία εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης - iefimerida.gr
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Βλάβη στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: Αποκόπηκε από την τελευταία εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης

ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια / apimages
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O κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει.

Tα παραπάνω ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας, και το αποτέλεσμα είναι οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA) ανέφερε στο X ότι, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που διαθέτει έξι αντιδραστήρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους στην Ουκρανία το 2022, και από τότε κάθε πλευρά κατηγορεί συχνά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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