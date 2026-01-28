Βιρτζίνια: Νοσοκόμα απολύθηκε μετά από βίντεο που προέτρεπε γιατρούς να χορηγήσουν μυοχαλαρωτικά σε πράκτορες της ICE - iefimerida.gr

Νοσοκόμα στη Βιρτζίνια απολύθηκε από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν, καθώς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων δημοσιεύοντας βίντεο στο TikTok με οδηγίες για το πώς να βλάψουν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων [ICE].

Η Malinda Rose Cook δημοσίευσε αρκετά βίντεο, προτρέποντας συναδέλφους της και διαδηλωτές να χορηγήσουν μυοχαλαρωτικά, ή να ψεκάσουν με νερό από δηλητηριώδες κισσό τους πράκτορες.

Αρχικά, η Cook είχε τεθεί σε αναστολή από το VCU Health (Virginia Commonwealth University Health) και στη συνέχεια το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι πλέον η συνεργασία τους τερματίστηκε, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές.

«Μετά από διερεύνηση, το άτομο που ενεπλάκη στα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν εργάζεται πλέον στο VCU Health», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου. «Επιπλέον, το VCU Health έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αναφοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βιρτζίνια».

Στα βίντεο, η Cook καλούσε επαγγελματίες υγείας να γεμίσουν σύριγγες με φυσιολογικό ορό ή σουκινυλοχολίνη -ένα ισχυρό αναισθητικό που παραλύει όλους τους μύες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρειάζονται για την αναπνοή- και να το χρησιμοποιήσουν σε ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Τακτική σαμποτάζ ή τουλάχιστον εκφοβισμού» η μέθοδος της νοσοκόμας

Στον ιατρικό χώρο, η ουσία χρησιμοποιείται προσωρινά κατά τη διάρκεια χειρουργείων για την εισαγωγή αναπνευστικών σωλήνων και διασπάται μέσα σε πέντε έως δέκα λεπτά. Η χρήση της όμως χωρίς κατάλληλη επίβλεψη μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Η Cook παρουσίασε τη μέθοδο ως «τακτική σαμποτάζ ή τουλάχιστον εκφοβισμού» κατά των πρακτόρων του ICE. Σε ένα από τα βίντεο, που αργότερα διαγράφηκε, δήλωνε ότι οι νοσηλευτές θα πρέπει να «πιάσουν σύριγγες με βελόνες, γεμάτες με φυσιολογικό ορό ή σουκινυλοχολίνη… Αυτό πιθανώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά».

Παράλληλα, συνέστησε στους διαδηλωτές να συλλέγουν δηλητηριώδη κισσό, να τον βάζουν σε νερό και να τον ψεκάζουν σε πρόσωπα και χέρια. Συστήνει επίσης να «τοποθετούν καθαρτικά σε ποτά πρακτόρων του ICE» με σκοπό να τους κάνουν να αρρωστήσουν, χωρίς να προκαλέσουν θάνατο, για να τους απομακρύνουν από τους δρόμους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βίντεο της Cook εμφανίστηκαν σε μία έντονα φορτισμένη περίοδο μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Alex Pretti από πράκτορα του ICE στη Μινεάπολη το προηγούμενο Σάββατο.

Η δολοφονία του 37χρονου Pretti, έχει προκαλέσει εθνική οργή και έντονη δημοσιότητα από τα ΜΜΕ. Βίντεο που τραβήχτηκαν από περαστικούς, δείχνουν τον Pretti να καταγράφει με το κινητό του και πράκτορες της ICE να τον ψεκάζουν, να τον χτυπούν και τελικά να τον πυροβολούν ενώ βρίσκεται στο έδαφος. Ανάλυση των βίντεο δείχνει δέκα πυροβολισμούς σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα στο σώμα του.

Η ανάλυση αυτή αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ότι ο Pretti «πλησίασε απειλητικά τους πράκτορες με όπλο». Οι έρευνες συνεχίζονται.