Βίντεο-σοκ μέσα από το κτίριο που κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη -8 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Συγκλονιστικά βίντεο βλέπουν το φως από το εσωτερικό του κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης την στιγμή της κατάρρευσης.

Οι αρχές αναζητούν ακόμη τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, εξετάζεται αν έπαιξαν ρόλο οι εκσκαφές σε διπλανό εργοτάξιο, προς το οποίο έγειρε το κτήριο καθώς έπεφτε.

Το πρώτο βίντεο καταγράφηκε μέσα σε διαμέρισμα του κτιρίου. Ένα μικρό αγόρι τρέχει προς τη μητέρα του, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει πρώτα ένας τοίχος και η εγγραφή κόβεται απότομα.

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Το δεύτερο προέρχεται από κάμερα γειτονικού κτηρίου. Δείχνει το σύννεφο σκόνης που υψώνεται από τα ερείπια, ενώ ακούγεται ο ανατριχιαστικός ήχος της κατάρρευσης.

Η αντίδραση του Μαμντάνι

Μετά την τραγωδία, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι διέταξε επιθεώρηση περίπου 100 ακινήτων σε όλη την πόλη. Τα ακίνητα συνδέονται με πέντε εταιρικές οντότητες που εμπλέκονται στις εργασίες του εργοταξίου. Ο ίδιος ανέφερε ότι δύο από τα θύματα εργάζονταν εκεί, όπου την ώρα της κατάρρευσης γίνονταν εκσκαφές.

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Μιλώντας για τα θύματα τόνισε ότι ήταν φίλοι και γείτονες. Γονείς, παιδιά και νέες οικογένειες που έφτιαχναν τη ζωή τους στην πόλη, μεταξύ τους μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες.

Τα θύματα

Τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ξαδέλφια, ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, μετανάστης από τον Ισημερινό που ζούσε στις ΗΠΑ εδώ και έξι χρόνια, ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού και η σύζυγός του ήταν έγκυος, όπως είπε ο αδελφός του Κάρλος στο Univision. Ο επίσης 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν εξάχρονο γιο.

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Ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια ήταν ένα από τα δύο θύματα που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή σε νοσοκομεία της περιοχής. Μεταξύ των νεκρών ήταν ακόμη ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού, σύμφωνα με πηγές.