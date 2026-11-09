Βίντεο-σοκ από την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία -Η στιγμή που αστυνομικός εξουδετερώνει τον ένοπλο που σκότωσε 9 ανθρώπους - iefimerida.gr

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που δύο αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με τον ένοπλο που σκόρπισε τον θάνατο στην Κρακοβία της Πολωνίας, αφήνοντας πίσω του εννέα νεκρούς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα καταγράφεται η δραματική ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους αστυνομικούς και τον 25χρονο δράστη, αλλά και η προσπάθεια του ενός να τον εξουδετερώσει, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη τραυματιστεί από τα πυρά του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 25χρονος Πολωνός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τοπικά μέσα ως Μίχαλ Ο., φέρεται να δολοφόνησε αρχικά τους γονείς του και την αδελφή του στο σπίτι της οικογένειας.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο Subaru και κατευθύνθηκε προς την ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, όπου άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

Η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής με τους αστυνομικούς

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, οι δύο αστυνομικοί, Γιακούμπ Κούλικ και Άρτουρ Μοράνσκι, φαίνονται να βγαίνουν από το περιπολικό τους και να ανοίγουν πυρ εναντίον του δράστη, καθώς εκείνος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του κοντά στην πλατεία.

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Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, ο πρώτος αστυνομικός πέφτει στο έδαφος, αφού δέχεται πυρά, ενώ ο δεύτερος συνεχίζει να σημαδεύει τον ένοπλο. Λίγο αργότερα πέφτει και εκείνος, καθώς τραυματίζεται από τις σφαίρες του δράστη.

Παρά τα τραύματά του, ο πρώτος αστυνομικός καταφέρνει να σηκωθεί με δυσκολία και να πλησιάζει τον ένοπλο, ο οποίος έχει πλέον καταρρεύσει από τα τραύματά του. Ο ένστολος τον πυροβολεί ξανά, προτού πέσει και ο ίδιος στο έδαφος. Ο δράστης παραμένει πεσμένος στο σημείο μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις.

Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας από τους δύο φέρεται να είχε δεχθεί τρεις σφαίρες και να υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

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Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι βαρύτατος: Έξι άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, σκοτώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και οι δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής αστυνομίας, Μάρεκ Μπορόν, τρεις από τους νεκρούς στην πλατεία ήταν Πολωνοί και ένας Βρετανός, ενώ δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των υπόλοιπων θυμάτων.

Παράλληλα, στο σπίτι του 25χρονου εντοπίστηκαν οι σοροί τριών συγγενικών του προσώπων, τα οποία πιστεύεται ότι ήταν οι γονείς και η αδελφή του. Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα ο δράστης να τους είχε δολοφονήσει πριν μεταβεί στο κέντρο της πόλης και εξαπολύσει την επίθεση, μετέδωσαν τα πολωνικά ΜΜΕ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια πραγματικά ανείπωτη τραγωδία», εκφράζοντας τη θλίψη του για τα θύματα και τους τραυματίες.

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Οι Αρχές εξετάζουν τρομοκρατικό κίνητρο και ακροδεξιά ιδεολογία

Η Εθνική Εισαγγελία της Πολωνίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση, αντιμετωπίζοντάς την ως τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Daily Mail.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η έρευνα αφορά «τη δολοφονία έξι ανθρώπων με τη χρήση πυροβόλου όπλου και την απόπειρα δολοφονίας πολλών ακόμη, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πράξεις που συνιστούν τρομοκρατική ενέργεια».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας δήλωσε ότι ο δράστης ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από «ακροδεξιές ιδεολογίες» και ότι είχε «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι στο αυτοκίνητο που οδηγούσε εντοπίστηκαν πολλά όπλα.

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Ο 25χρονος, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, φέρεται να χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τυφέκιο τύπου AR-15. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε στην πολυσύχναστη πλατεία περίπου στις 15:00 τοπική ώρα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Ήταν ντυμένος με πράσινη, στρατιωτικού τύπου, στολή και φορούσε εξοπλισμό, με κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο, εικόνα που αρχικά προκάλεσε ερωτήματα για ενδεχόμενη στρατιωτική του ιδιότητα.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε τις πληροφορίες ότι ο δράστης ήταν στρατιώτης. Χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική».

Μέλος σκοπευτικού συλλόγου ο 25χρονος

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του δράστη προέκυψαν από την επιβεβαίωση ότι ήταν μέλος του σκοπευτικού συλλόγου Świt Starachowice. Εκπρόσωπος του συλλόγου ανέφερε ότι ο 25χρονος είχε επισκεφθεί το σκοπευτήριο δύο φορές μέσα στη φετινή χρονιά.

Ο σύλλογος διευκρίνισε ότι οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στη στατική αθλητική σκοποβολή και ότι ο δράστης δεν είχε λάβει από εκεί εκπαίδευση στη δυναμική σκοποβολή, σε τακτικές ασκήσεις ή σε τεχνικές μάχης.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο 25χρονος δεν είχε επιδείξει ποτέ ανησυχητική συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και τους έχει παραδώσει κάθε απαραίτητο υλικό και πληροφορία.

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το περιστατικό και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συλλόγου.

Ο 25χρονος δράστης μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.