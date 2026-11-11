«Αποκάλυψη Τώρα»: Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες αρχηγείο συμμορίας απαγωγέων στην Αϊτή - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την επιχείρηση εναντίον μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές συμμορίες της Αϊτής.

Στο βίντεο, στρατιωτικά ελικόπτερα εξαπολύουν επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον κτιρίου που αποτελούσε το αρχηγείο της συμμορίας «400 Mawozo», ενώ άνθρωποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση. Στα πλάνα που δημοσίευσε ο Μπουκέλε στην πλατφόρμα Χ διακρίνονται τουλάχιστον τρία ελικόπτερα με διακριτικά του Ελ Σαλβαδόρ να πραγματοποιούν διαδοχικά περάσματα πάνω από το κτίριο και να εκτοξεύουν ρουκέτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες του Ελ Σαλβαδόρ στην Αϊτή



Η στρατιωτική παρουσία του Ελ Σαλβαδόρ στην Αϊτή ενισχύθηκε μετά την εξαφάνιση τεσσάρων Σαλβαδοριανών τεχνικών ελικοπτέρων στις 18 Οκτωβρίου, έπειτα από επίθεση ενόπλων σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Ο Μπουκέλε διέταξε την ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 στρατιωτών, με αρχικό στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν στη συνέχεια εναντίον οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Η συμμορία «400 Mawozo» συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες της Αϊτής και έχει συνδεθεί με απαγωγές και εκβιασμούς. Το 2021 είχε απαγάγει 17 ιεραποστόλους, μεταξύ των οποίων 16 Αμερικανούς και έναν Καναδό.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση



Στις 5 Νοεμβρίου, χρήστης του Χ δημοσίευσε φωτογραφία διώροφης κατοικίας υποστηρίζοντας ότι ανήκε στον αρχηγό της συμμορίας και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ να την καταστρέψει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πού βρίσκεται αυτό το σπίτι; Δώστε μας την ακριβή διεύθυνση και θα το καταστρέψουμε», απάντησε την επόμενη ημέρα ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Στις 10 Νοεμβρίου ο πρόεδρος ανακοίνωσε την καταστροφή του ακινήτου, γράφοντας: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας».

Όπως υποστήριξε, τα περισσότερα μέλη της συμμορίας εγκατέλειψαν την περιοχή χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Ωστόσο, ο Γουίλσον Ζοζέφ δεν βρισκόταν στο κτίριο την ώρα της επίθεσης και δεν συνελήφθη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Miami Herald, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από την αστυνομία της Αϊτής, με την υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ. Ο απολογισμός των τουλάχιστον 20 νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.