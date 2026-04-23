Το ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» από τους Φρουρούς της Επανάστασης -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Βίντεο που φέρεται να αποτυπώνει την επιχείρηση κατάληψης του ελληνόκτητου πλοίου «Epaminondas» δημοσίευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.



Το πλοίο υπό λιβεριανή σημαία, ήταν ένα από τα τρία που δέχθηκαν πυρά, εχθές το πρωί, στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Βίντεο: Το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στο «Epaminondas»

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.



Σε ανακοίνωση η εταιρεία Technomar Shipping Inc., ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου, ανέφερε ότι το πλοίο είναι υπό κατάληψη και διαβεβαίωσε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.



Η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.



«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης. Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».