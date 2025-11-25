Βίντεο: Ο Στάρμερ χαμογελαστός, παρά την κρίση, έκανε viral χορευτικό με μαθητές Δημοτικού - iefimerida.gr

Ο Κιρ Στάρμερ έκανε έναν χορό που έχει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο όπου συνάντησε μαθητές που λαμβάνουν δωρεάν γεύματα.

Το πρωθυπουργό της Βρετανίας συνόδευε η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον. Ο Στάρμερ συναντήθηκε με παιδιά της B’ Δημοτικού και ενθουσίασε την τάξη μόλις έκανε τον viral χορό στον οποίο κουνάς τα χέρια πάνω κάτω φωνάζοντας «6-7» με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τις κινήσεις του και οι υπόλοιποι μαθητές.

Η εν λόγω τάση έχει εξοργίσει τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα και η διεύθυνση του σχολείου υπενθύμισε στον Στάρμερ ότι «τα παιδιά μπαίνουν σε μπελάδες επειδή το λένε αυτό στο σχολείο μου».

Βίντεο: Ο Στάρμερ κάνει viral χορό με μαθητές

Μπελάδες όμως φαίνεται να περιμένουν και τον ίδιο τον Στάρμερ από την Τετάρτη καθώς η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμό με αυξήσεις φόρων για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, που απειλεί να βυθίσει την κυβέρνηση σε νέα δημοσκοπικά «Τάρταρα».

Παράλληλα, στους Εργατικούς, ο Στάρμερ είναι αντιμέτωπος τις τελευταίες μέρες με μια σφοδρή εσωτερική διαμάχη που εγείρει ερωτήματα για το μέλλον του.