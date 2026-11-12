Βίντεο-σοκ καταγράφει τη στιγμή που καταρρέει τμήμα του κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης -Στους οκτώ οι νεκροί

Νέο, συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τμήμα κτιρίου στο Μπρούκλιν καταρρέει, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας Ring, το οποίο εξασφάλισε το αμερικανικό δίκτυο News12, δείχνει ένα τμήμα της τριώροφης πολυκατοικίας να αποκολλάται και να καταρρέει στο έδαφος, μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο σκόνης. Από το κτίριο απέμειναν μόνο μία σκάλα και ένα τμήμα του διαδρόμου.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει ανασυρθεί άλλη σορός, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 18.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά, ένα αγόρι 10 ετών και ένα κορίτσι 9 ετών, καθώς και δύο οικοδόμοι που εργάζονταν σε γειτονικό ακίνητο.

Όπως ανέφερε, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο της κατάρρευσης, ενώ δύο ακόμη υπέκυψαν στα τραύματά τους σε τοπικά νοσοκομεία.

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Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας στα συντρίμμια

Πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο σημείο απομακρύνοντας συντρίμμια και αναζητώντας εγκλωβισμένους. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίστηκαν και την Πέμπτη, παρά τις μειωμένες ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων.

«Για να είμαστε ακριβείς, δεν έχουμε περάσει από τη φάση της διάσωσης σε εκείνη της ανάσυρσης νεκρών», δήλωσε η επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), Λίλιαν Μπονσινιόρε.

«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη φάση της έρευνας και διάσωσης. Πάντα θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί, μέχρι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο έδαφος», πρόσθεσε.