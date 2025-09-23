Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στους δρόμους της Γάζας τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ» - iefimerida.gr

Τρεις Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν από ενόπλους της Χαμάς ως «συνεργάτες του Ισραήλ» στη μέση του δρόμου στη Γάζα και ενώ πλήθος φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε λογαριασμούς του Telegram που συνδέονται με τη Χαμάς τρεις Παλαιστίνιους με δεμένα μάτια και χέρια γονατιστούς στο έδαφος σε μία πλατεία. Γύρω τους βρίσκονται μασκοφόροι ένοπλοι της Χαμάς και πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει και να κινηματογραφήσει τη δημόσια εκτέλεση.

Ένας από τους ενόπλους της Χαμάς αναφερόμενος στους άνδρες έκανε λόγο για «συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και έτειναν χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους». Οι ένοπλοι της Χαμάς πυροβόλησαν τους τρεις άνδρες στο κεφάλι και στο πάνω μέρος του σώματος με αυτόματα όπλα.

Βίντεο από τη δημόσια εκτέλεση Παλαιστινίων από τη Χαμάς

Σύμφωνα με αναφορές άφησαν στις σορούς σημειώματα που έγραφαν: «Η προδοσία σας δεν θα περάσει χωρίς τιμωρία. Μια σκληρή τιμωρία σας περιμένει». Το ισραηλινό πρακτορείο Ynet ανέφερε ένα σημείωμα έγραφε: «Μισθοφόροι με σπαθιά - ήρθε η ώρα να σας κόψουμε τα κεφάλια».

Σύμφωνα με τη Χαμάς στην εκτέλεση συμμετείχαν δύο ακόμα τρομοκρατικές ομάδες, η Ισλαμική Τζιχάντ και οι Ταξιαρχίες Μουτζαχεντίν.