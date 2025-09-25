Μπανγκόκ -Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες ανασύρθηκαν από καταβόθρα λίγο πριν τους πλακώσουν τόνοι μπάζων - iefimerida.gr

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Μπανγκόκ όταν δύο διασώστες ανασύρθηκαν την τελευταία στιγμή από καταβόθρα 50 μέτρων πριν καταρρεύσουν τόνοι μπάζων.

Οι δύο άνδρες είχαν κατέβει με σχοινιά για ανακτήσουν ένα αυτοκίνητο που είχε καταπιεί ο δρόμος όταν μπάζα άρχισαν να υποχωρούν ξανά και γλιστρούν προς το εσωτερικό της καταβόθρας. Σε δραματικά πλάνα καταγράφηκε η στιγμή που άρχισαν να σκαρφαλώνουν, ενώ συνάδελφοί τους από πάνω φώναζαν. Λίγο αφού ανέβηκαν σε ασφαλές σημείο μία τεράστια ποσότητα λάσπης και ερειπίων κύλησε προς το σημείο όπου βρίσκονταν πριν. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η ομάδα διάσωσης αναγκάστηκε να διακόψει την επιχείρηση.

Βίντεο: Η στιγμή που διασώστες κινδύνευσαν μέσα σε καταβόθρα στη Μπανγκόκ

Η καθίζηση του εδάφους σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από κεντρικό νοσοκομείο της Μπανγκόκ. Παρασύρθηκαν στύλοι ηλεκτροδότησης και σωληνώσεις. Σε βίντεο καταγράφηκαν αυτοκίνητα να επιχειρούν να κάνουν όπισθεν καθώς το έδαφος υποχωρούσε, ενώ πεζοί έφυγαν τρέχοντας από το σημείο.

Οι αρχές της Μπανγκόκ επιβεβαίωσαν ότι τρία οχήματα είχαν υποστεί ζημιές, αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο επικεφαλής του τμήματος πρόληψης καταστροφών της πόλης, δήλωσε στο AFP ότι η καθίζηση πιθανότατα προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με διαρροή σε αγωγό ύδρευσης. «Το νερό που διάβρωσε μετέφερε χώμα, το οποίο κατέληξε σε έναν υπό κατασκευή σταθμό μετρό, προκαλώντας την κατάρρευση», είπε. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι ξύπνησε από τον ήχο της κατάρρευσης του δρόμου και ότι σείστηκε το διαμέρισμά του.

Από την καθίζηση παρέλυσε το κέντρο της Μπανγκοκ. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκληθούν και νέες καταρρεύσεις λόγω της αστάθειας του εδάφους.