Νέο, εντυπωσιακό βίντεο από την αποστολή Artemis II: Η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη - iefimerida.gr

Νέο βίντεο που γυρίστηκε από τον διοικητή της αποστολής Artemis II, Ριντ Γουάισμαν, ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, δόθηκε στη δημοσιότητα.



Κατά τη διάρκεια της ιστορικής αποστολής τους και του σχεδόν 7ωρου ταξιδιού τους γύρω από τη θεατή και αθέατη πλευρά της Σελήνης, οι 4 αστροναύτες της NASA παρατήρησαν σχεδόν άγνωστους σεληνιακούς κρατήρες, είδαν μία δύση και μία ανατολή της Γης, και παρακολούθησαν από το Διάστημα μία ηλιακή έκλειψη.

Μέσα από την κάψουλά τους, ο διοικητής Γουάισμαν κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που ο πλανήτης μας γλιστράει και χάνεται-«βασιλεύει» πίσω από τη Σελήνη.

Το πιο απίστευτο βίντεο που κατέγραψε άνθρωπος στο Διάστημα με ένα κινητό τηλέφωνο

Ο Γουάισμαν ανέβασε το ερασιτεχνικό βίντεο, με φυσικό ήχο που κατέγραψε με το iPhone κινητό του, αναφέροντας ότι ήταν μία μοναδική ευκαιρία, που δεν θα έχει ξανά στη ζωή του - «σαν να παρακολουθείς ηλιοβασίλεμα στην παραλία από την πιο μακρινή θέση στο κοσμικό στερέωμα».

Στο βίντεο ακούγεται ο ίδιος με τον αστροναύτη Βίκτορ Γκλόβερ, ενώ βλέπουν τη γήινη δύση από το παράθυρο, να σχολιάζουν μαγεμένοι το θέαμα.

Παράλληλα, ακούγεται το κλείστρο από τη φωτογραφική μηχανή της Κριστίνα Κοχ, που απαθανάτιζε ασταμάτητα το «ηλιοβασίλεμα» της Γης.

Μετά από 10 ημέρες αποστολής γύρω από τη Σελήνη, το τετραμελές πλήρωμα του Artemis II επέστρεψε στη Γη τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, ώρα Ελλάδας.

Οι 4 αστροναύτες έγραψαν ιστορία, καθώς έφτασαν στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει επιτευχθεί ποτέ από ανθρώπους, φτάνοντας στη Σελήνη για πρώτη φορά από την εποχή της αποστολής Apollo 17, το 1972.

Παράλληλα, έφεραν στη Γη πολύτιμο υλικό για την επόμενη αποστολή της NASA, της Artemis III, η οποία έχει στόχο να προσγειωθεί στη Σελήνη το 2027.