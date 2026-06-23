Βίντεο-σοκ από λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Παιχνίδι «κοκκάλωσε» στον αέρα και οι αναβάτες κρέμονταν 72 μέτρα πάνω από το έδαφος - iefimerida.gr

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ένα παιχνίδι σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ ακινητοποιείται 72 μέτρα πάνω από το έδαφος κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Six Flags Over Georgia όταν ξαφνικά ένα από τα ψηλότερα παιχνίδια σταμάτησε απότομα, αφήνοντάς τους αναβάτες κυριολεκτικά... στον αέρα σε ύψος 72 μέτρων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας από αυτούς απαθανάτισε τη στιγμή που το SkyScreamer έπαψε να περιστρέφεται καταγράφοντας εικόνες που κόβουν την ανάσα. Την ίδια στιγμή προσπαθούσε να καθησυχάσει τη φίλη του που καθόταν δίπλα του.

Πρόσθεσε στα σχόλια της ανάρτησης στο Facebook ότι ο χειρότερος φόβος του ήταν εξαρχής μην η κούνια πέσει από μεγάλο ύψος.«Αυτή είναι η τελευταία μου μέρα στο Six Flags», είπε στο βίντεο.

«Δεν θα πω ψέματα, δεν θα το ξανακάνω ποτέ αυτό», είπε.