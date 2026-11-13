Bild: Η Ρωσία απαίτησε στο Αμπού Ντάμπι να φύγει η Φινλανδία από το ΝΑΤΟ -Θέλει και απαγόρευση βάσεων στη Βαλτική

Λεπτομέρειες για τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι και τις απαιτήσεις της Ρωσίας φέρνει στο φως η γερμανική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ρώσοι διαπραγματευτές φέρονται να κατέθεσαν ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πλαίσιο όρων, το οποίο δεν περιορίζεται στο ουκρανικό εδαφικό ζήτημα, αλλά επεκτείνεται συνολικά στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

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Μεταξύ των απαιτήσεων που αποδίδονται στη Μόσχα περιλαμβάνονται η αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, καθώς και η απαγόρευση δημιουργίας στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας στις χώρες της Βαλτικής. Παράλληλα, η Ρωσία φέρεται να ζητά να διατηρήσει τον έλεγχο όλων των ουκρανικών εδαφών που έχει καταλάβει, αλλά και να αποκτήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς.

Σύμφωνα πάντα με την Bild, η πρόταση προέρχεται από κύκλους του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και παρουσιάστηκε ανεπίσημα σε Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μόσχα φέρεται, επίσης, να απαιτεί από την Ουκρανία να παραμείνει μόνιμα εκτός στρατιωτικών συμμαχιών, αποκλείοντας οριστικά το ενδεχόμενο ένταξής της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θα αποκλειόταν η προοπτική ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Σκληρή απάντηση από τον Φινλανδό υπουργό Άμυνας

Το δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της φινλανδικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Άντι Χάκενεν δήλωσε ότι η Ρωσία διατυπώνει εδώ και χρόνια παρόμοιες απαιτήσεις, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες θέσεις είχαν εκφραστεί και το 2021.

Όπως ανέφερε, η Μόσχα επιδιώκει να επιβάλει στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ περιορισμούς που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα δικά της συμφέροντα.

«Τέτοια ζητήματα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η Ρωσία το γνωρίζει. Είναι απολύτως εξωφρενικό ακόμη και να διατυπώνεται μια τέτοια πρόταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, εκτιμώντας ότι η Ρωσία δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να διευρύνει την ατζέντα των απαιτήσεών της, θέτοντας στο τραπέζι αλλαγές στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και περιορισμούς στη λειτουργία του ΝΑΤΟ.

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Το μήνυμα της Φινλανδής ΥΠΕΞ για το ΝΑΤΟ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν. Όπως σημείωσε, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία εκφράζει τις δικές της απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η σχετική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στη Φινλανδία και στη Συμμαχία.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί ζήτημα που αποφασίζεται από τη Φινλανδία και τη Συμμαχία. Έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», δήλωσε.