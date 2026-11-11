Σάλος στην Ουγγαρία με τις αποκαλύψεις για τον Όρμπαν: Στα νιάτα του ήταν μυστικός πράκτορας των κομμουνιστών -Συνελήφθη ο αδελφός του για σωματεμπορία - iefimerida.gr

Αναταραχή επικρατεί στην Ουγγαρία, μετά από πρόσφατες αποκαλύψεις ότι ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήταν στα νιάτα του πληροφοριοδότης των κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρώην πρωθυπουργός Μίκλος Νιέμεθ κατέθεσε γραπτώς ότι το 1990 είδε τρεις χειρόγραφες αναφορές του Βίκτορ Όρμπαν από τη θητεία του, οι οποίες περιέγραφαν τις πολιτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές πεποιθήσεις των στρατιωτών συναδέλφων του.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αρνείται κατηγορηματικά τη συνεργασία, δηλώνοντας ότι οι μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν να τον στρατολογήσουν αλλά εκείνος αρνήθηκε. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του βρίσκονταν υπό συνεχή παρακολούθηση από το καθεστώς.

Τα έγγραφα φέρεται να κατέληξαν στην κατοχή αξιωματικού της αντικατασκοπείας και να εξαφανίστηκαν από το χρηματοκιβώτιό του μετά τον θάνατό του το 2009. Η τοποθεσία των επίμαχων αναφορών παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων, ο αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν, Ααρόν, συνελήφθη με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Η σύλληψή του συνδέεται με έρευνα για κύκλωμα που εξέδιδε άδειες διαμονής και βίζες σε αλλοδαπούς.

Η συζήτηση φούντωσε μετά το άνοιγμα των αρχείων της κομμουνιστικής κρατικής ασφάλειας από τη νέα ουγγρική κυβέρνηση, φέρνοντας στο φως δεκάδες χιλιάδες ονόματα πρώην πρακτόρων και πληροφοριοδοτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν λίγες ημέρες, ο ανεξάρτητος Ούγγρος δημοσιογράφος Szabolcs Pany αποκάλυψε μέσα από το περιοδικό VSquare ότι ο εθνικιστής πρώην πρωθυπουργος Βίκτορ Όρμπαν,﻿κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην πόλη Ζαλαέγκερσεγκ, την δεκαετία του '80, ήταν μυστικός πράκτορας του κομμουνιστικός καθεστώτος.

Η αποκάλυψη του τελευταίου κομμουνιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας

Ο νεαρός τότε στρατιώτης Όρμπαν, φέρεται να ενημέρωνε τις κομμουνιστικές μυστικές υπηρεσίες για τις πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις των συναδέλφων του στρατιωτών, καθώς και για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ούγγρος δημοσιογράφος έκανε αυτές τις αποκαλύψεις μετά από έρευνα, παραθέτοντας μία επίσημη γραπτή δήλωση-μαρτυρία του τελευταίου κομμουνιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Μίκλος Νιέμεθ, στις 30 Μαρτίου 2026, στην οποία δήλωσε ότι έχει διαβάσει προσωπικά τρεις χειρόγραφες αναφορές που αποδίδονται στον Όρμπαν.

Όπως αποκάλυψε στην επιστολή του ο 78χρονος σήμερα Νιέμεθ, - η οποία κατατέθηκε στα Ιστορικά Αρχεία της Κρατικής Ασφάλειας της Ουγγαρίας (ÁBTL) και δημοσιοποιήθηκε - το 1990 του έδειξαν τρεις εκθέσεις πληροφοριών που φέρεται να ήταν χειρόγραφες από τον Βίκτορ Ορμπαν.

Ο πρώην δήμαρχος του Βερολίνου, Βάλτερ Μόμπερ, αριστερά, και ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Μίκλος Νέμεθ, σε εκδήλωση μνήμης στο Τείχος του Βερολίνου, 9 Νοεμβρίου 2014 (AP Photo/Soeren Stache)

Ο Νέμεθ περιγράφει μια συνάντηση που έλαβε χώρα στα μέσα Μαρτίου του 1990, λίγο πριν από τις πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τότε υπουργός Άμυνας, Φέρεντς Κάρπατι, του παρουσίασε στρείς πρωτότυπες, χειρόγραφες και υπογεγραμμένες εκθέσεις πληροφοριοδότη, ο οποίος ήταν ο Όρμπαν, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής του θητείας στην πόλη Ζαλαέγκερσεγκ (1981–1982).

Οι παρατηρήσεις αφορούσαν τη συμπεριφορά των συμφαντάρων του, καθώς και τις πολιτικές, σεξουαλικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή προσανατολισμούς.

Αν και ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να επαληθεύσει ποιος είχε γράψει τις εκθέσεις, υποστήριξε ότι η γραφή έμοιαζε αναμφισβήτητα με του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού.

Στην συνάντηση εκείνη, αφού διάβασε τις αναφορές, ο Νέμεθ επέστρεψε τα έγγραφα στον τοτε υπουργό 'Αμυνας, χωρίς να κρατήσει αντίγραφα.

Τα έγγραφα αργότερα φέρεται να κατέληξαν στο χρηματοκιβώτιο ενός πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας που πέθανε το 2009 και στη συνέχεια τα επίμαχα αρχεία εξαφανίστηκαν. Το πού βρίσκεται τώρα παραμένει άγνωστο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Βίκτορ Όρμπαν - «Προσπάθησαν να με στρατολογήσουν αλλά αρνήθηκα»

Δημοσιογράφοι και αναλυτές αναφέρουν ότι, με βάση τα νέα στοιχεία, είναι πολύ πιθανό ο πρώην πρωθυπουργός είτε να είχε δεχτεί, είτε να είχε εξαναγκαστεί ή να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος.



Ωστόσο, ο Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του (Fidesz) αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε μάλιστα ότι οι κομμουνιστικές υπηρεσίες ασφαλείας προσπάθησαν πράγματι να τον στρατολογήσουν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, αλλά εκείνος «αρνήθηκε σθεναρά».

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της στρατιωτικής μου θητείας, προσπάθησαν να με στρατολογήσουν, αλλά αρνήθηκα, οπότε η προσπάθεια αποδείχθηκε ανεπιτυχής», έγραψε ο Όρμπαν στα social media, δημοσιευόντας και μία σειρά από έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών από το 1982 και τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αργότερα, εγώ, η σύζυγός μου και οι συνάδελφοί μου της αντιπολίτευσης βρισκόμασταν υπό συνεχή παρακολούθηση. Ήμασταν όλοι στόχοι των μυστικών ερευνών του κρατικού κόμματος.» ανέφερε.

Ο Όρμπαν δήλωσε ακόμη ότι τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκάλυψαν ότι «πληροφοριοδότες μας είχαν επιτεθεί και συσκευές παρακολούθησης είχαν εγκατασταθεί στους χώρους εργασίας μας, στα σπίτια μας - ακόμη και στα υπνοδωμάτιά μας».

Μάλιστα, η πλευρά του Όρμπαν υποστηρίζει ότι - μετά την απώλεια της εξουσίας τον περασμένο Απρίλιο στις εκλογές, από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ - οι κατηγορίες αυτές εργαλειοποιούνται πολιτικά από τους αντιπάλους του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλο που η κομμουνιστική διακυβέρνηση έληξε το 1989, η Ουγγαρία καθυστέρησε το πλήρες άνοιγμα των αρχείων λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης από τις διαδοχικές κυβερνήσεις.

Μέχρι τώρα, εκτός από τους ερευνητές, οι απλοί άνθρωποι μπορούσαν να ζητήσουν πρόσβαση μόνο στα δικά τους αρχεία ή σε αυτά των στενών μελών της οικογένειάς τους. Τώρα, οποιοσδήποτε θα μπορεί να πραγματοποιεί αναζητήσεις στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η υπόθεση παραμένει αντικείμενο έρευνας από ιστορικούς και δημοσιογράφους, καθώς το κοινό και οι ειδικοί μελετούν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της βάσης δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν.

Τι απέγιναν τα έγγραφα σύμφωνα με τον Νιέμεθ

Ο τελευταίος κομμουνιστής Ούγγρος πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του το 2013, ο πρώην υπουργός Άμυνας Κάρπατι του εκμυστηρεύτηκε ότι τα έγγραφα είχαν περάσει στην κατοχή του Γκέζα Στεφάν, πρώην αξιωματικό της στρατιωτικής αντικατασκοπείας (εκπαιδευμένος από την KGB στη Μόσχα) και μετέπειτα επικεφαλής του Γραφείου Στρατιωτικής Ασφάλειας της Ουγγαρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Στεφάν πέθανε το 2009, μια μεγάλη συλλογή εγγράφων εξαφανίστηκε από το χρηματοκιβώτιό του την επόμενη κιόλας ημέρα.

Ο Νιέμεθ προσπάθησε αργότερα να μάθει πού κατέληξαν αυτά τα αρχεία και μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο αν οι συγκεκριμένες αναφορές για τον Όρμπαν βρίσκονταν ανάμεσα στα έγγραφα που εκλάπησαν ή χάθηκαν.

Ο Μίκλος Νιέμεθ έκλεισε την επίσημη δήλωσή του εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα έγγραφα αυτά βρίσκονται κάπου ανέπαφα και θα βγουν τελικά στη δημοσιότητα, καθώς θεωρεί σημαντικό να μάθει ο ουγγρικός λαός την πλήρη αλήθεια.

Η πλευρά του Όρμπαν και το κόμμα Fidesz συνεχίζουν να απορρίπτουν τις κατηγορίες αυτές ως πολιτικά υποκινούμενες.

Συνελήφθη ο αδελφός του για σωματεμπορία

Στον απόηχο αυτών των αποκαλύψεων, ο Πίτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε χθες ότι ο μικρότερος αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν, Ααρόν, συνελήθφη με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο ο Αρόν Ορμπάν, τέθηκε υπό κράτηση », έγραψε ο Πίτερ Μάγιαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος τον ιστότοπο Kontroll, ο οποίος στον αδελφό του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Η αστυνομία της Ουγγαρίας είχε επισημάνει νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι «πολλά πρόσωπα συνελήφθησαν» στη Βουδαπέστη και σε δύο άλλες πόλεις της επαρχίας Πεστ, στο πλαίσιο επιχείρησης για δύο ποινικές υποθέσεις.

Η επιχείρηση διεξήχθη από το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NNI) και το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), έπειτα από αναφορές και έρευνες για ένα κύκλωμα αδειών διαμονής και θεωρήσεων εισόδου (βίζα) που συνδέεται με αλλοδαπούς εργαζομένους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2026, ερευνητικά ρεπορτάζ αποκάλυψαν ότι ο Άρον Όρμπαν είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με έναν επιχειρηματία με έδρα την Αυστρία στα τέλη Μαρτίου 2026, προκειμένου να διερευνήσει αν οι αρχές θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν μια ουκρανική αποστολή μετρητών και χρυσού.



Στο παρελθόν είχε ιδρύσει και διηύθυνε επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως μια ΜΚΟ και ακαδημία πολεμικών τεχνών και σκοποβολής, καθώς και την εταιρεία Multi Shoot.