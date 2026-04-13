Μελόνι και γαλλική ακροδεξιά απέτισαν «φόρο τιμής» στον Όρμπαν, μετά τη βαριά ήττα του στις εκλογές -«Ένας μεγάλος πατριώτης» - iefimerida.gr

Ενώ η ΕΕ πανηγυρίζει σήμερα για την χθεσινή ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η γαλλική ακροδεξιά εξέφρασε τη θλίψη της.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, (Ζορντάν Μπαρντελά, απέτισε την Κυριακή το βράδυ φόρο τιμής στον απερχόμενο Ούγγρο πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τον Ορμπάν «μεγάλο πατριώτη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας μεγάλος πατριώτης, ο οποίος κατάφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του την οικονομική ανάνηψη της Ουγγαρίας, προώθησε πολιτικές για την οικογένεια οι οποίες επέτρεψαν να προστατευτεί η γεννητικότητα και υπεράσπισε τα σύνορα της χώρας του και της Ευρώπης έναντι των μεταναστευτικών ροών. Ας ελπίσουμε ότι ο διάδοχός του θα κυβερνήσει προς το αποκλειστικό συμφέρον της χώρας και του λαού του», ανέφερε ο κ. Μπαρντελά μέσω X.

Η επικράτηση στις χθεσινές εκλογές του πολιτικού της δεξιάς που πρόσκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πέτερ Μάγκιαρ δείχνει πως «οι ακατάπαυστες κατηγορίες των ευρωπαϊκών θεσμών τα τελευταία χρόνια εναντίον της ουγγρικής δημοκρατίας ήταν ανυπόστατες», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, όπως και ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, είχε πάει στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο για να προσφέρει την υποστήριξή της στον Βίκτορ Όρμπαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, η Λεπέν είχε χαρακτηριστεί τον εθνικιστή και αντιευρωπαϊστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας «σύμβολο (της) αντίστασης» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η διπλωματική ανάρτηση της Μελόνι: «Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία, συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ»

«Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω οτι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του», υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία έιναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.



«Ρώσοι σπίτια σας!» - Πανηγυρισμοί στην ΕΕ για τη νίκη του Μαγιάρ

Μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ουγγαρία - στις οποίες ο Ορμπάν έχασε μετά από 16 χρόνια θητείας - η ΕΕ «ανάσανε» με ανακούφιση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη προσωπικά τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές,γράφοντας στο X: «Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη. Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναντ Τουσκ, χαιρέτισε με ενθουσιασμό την «ένδοξη νίκη» του Μαγιάρ. «Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο Τουσκ στο X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).

Από το Βερολίνο, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ' όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", έγραψε στο X.

Συγχαρητήρια ανάρτηση για τη νίκη Μαγιάρ στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία έκανε και ο Ελληνας πρωθυπουργός.

«Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια στον @magyarpeterMP για μια εντυπωσιακή νίκη» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε τη σημασία του ρεκόρ συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές της Ουγγαρίας και επεσήμανε πως «ο λαός μίλησε».

«Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μάγιαρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Κόστα.