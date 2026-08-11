«Βιβλική καταστροφή» ο σεισμός στην Κολομβία -Περισσότεροι από 3.800 οι αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί - iefimerida.gr

Σε εφιάλτη εξελίσσεται η κατάσταση στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, καθώς αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 3.800 αγνοούνται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 195 νέες δηλώσεις αγνοουμένων, με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, να επιβεβαιώνει ότι ο συνολικός αριθμός έχει πλέον ξεπεράσει τις 3.800 περιπτώσεις.

Ο Kολομβιανός πρόεδρος ανέφερε ότι 1.136 σπίτια καταστράφηκαν και 8.357 υπέστησαν ζημιές, σε όλη τη χώρα.

Βαρύ είναι το τίμημα σε μεγάλες πόλεις της Κολομβίας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 101 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα, ενώ άλλοι 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κάλι, νοτιοδυτικά του επίκεντρου του σεισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 70 μετασεισμοί

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έχει καταγράψει περισσότερους από 70 μετασεισμούς σε ολόκληρη τη χώρα από τη στιγμή που σημειώθηκε ο κύριος σεισμός.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι είναι «πιθανό» να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί, οι οποίοι μπορεί να συνεχιστούν για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, καθώς απελευθερώνεται σταδιακά η ενέργεια που έχει συσσωρευτεί γύρω από τη ζώνη ρήξης.



Η Κολομβία βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η περιοχή του Ειρηνικού, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς», τη ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό όπου καταγράφεται η πλειονότητα των σεισμών παγκοσμίως.

Η χώρα καταγράφει συνήθως χιλιάδες μικρότερους σεισμούς κάθε μήνα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος σεισμός θεωρείται ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στην Κολομβία κατά τον 21ο αιώνα.

Σύμφωνα με τη σεισμολόγο του Northwestern University, Suzan van der Lee, η μεγάλη ισχύς του σεισμού, το ηπειρωτικό επίκεντρο κοντά σε μαλακές κοιλάδες ποταμών και η κίνηση των τεκτονικών πλακών ενδέχεται να συνέβαλαν στην ένταση των καταστροφών, σύμφωνα με το SkyNews. Όπως σημείωσε, από το εστιακό βάθος του σεισμού κανονικά δεν θα αναμενόταν να προκληθεί τόσο έντονη δόνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας σεισμός μεγέθους 7,4 είναι περίπου 32 φορές ισχυρότερος από έναν σεισμό 6,4 βαθμών, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου ενημέρωσης.



Η πλήρης εικόνα της καταστροφής αναμένεται να γίνει γνωστή σταδιακά, καθώς η περιοχή του Τσόκο είναι ιδιαίτερα απομονωμένη, με πολλές αγροτικές και δύσβατες περιοχές που είναι προσβάσιμες μόνο με βάρκα ή αεροπλάνο.

Αγνοούνται 164 Ισπανοί

Ανησυχία επικρατεί και για ξένους πολίτες. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρεθ, δήλωσε ότι οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν 164 Ισπανούς πολίτες, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για Ισπανούς νεκρούς, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και η πρόσβαση σε πολλές πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, οι Αρχές φοβούνται ότι ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Φωτογραφίες: ΑP