ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας μπλοκάρει απόφαση του Μπαχρέιν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Η Κίνα και η Ρωσία μπλόκαραν το ψήφισμα που υπέβαλε το Μπαχρέιν στον ΟΗΕ, αμφισβητώντας την εντολή για ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Μπαχρέιν είχε καταθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο να παρέχει σαφή εντολή για την αποτροπή οποιασδήποτε χρήσης βίας από κράτη που επιχειρούν να περιορίσουν την ελεύθερη διέλευση. Το σχέδιο υπέβαλε το εμιράτο, τονίζοντας την ανάγκη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Βέτο από Κίνα και Ρωσία

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία επικαλέστηκαν ότι το ψήφισμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του ΟΗΕ και εγείρει ζητήματα κυριαρχίας κρατών στην περιοχή. Το βέτο υπογραμμίζει τη διαφωνία τους σχετικά με την εμπλοκή του ΟΗΕ σε στρατιωτικά ζητήματα που αφορούν εμπορικές θαλάσσιες οδούς.

Αντιδράσεις και διεθνείς επιπτώσεις

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχία μεταξύ κρατών-μελών που εξαρτώνται από την ασφαλή διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, δεδομένου ότι περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από εκεί.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι η έλλειψη ομοφωνίας καθιστά πιο δύσκολη τη λήψη αποφάσεων για την αποτροπή ενδεχόμενων συγκρούσεων στην περιοχή.

Συνεχείς διαβουλεύσεις στον ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για τρόπους διασφάλισης της ναυσιπλοΐας χωρίς άμεση ανάμειξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι παρατηρητές σημειώνουν ότι η διατήρηση διαλόγου μεταξύ των μόνιμων μελών, αλλά και η συμμετοχή των περιφερειακών κρατών, παραμένει κρίσιμη για την αποφυγή κλιμάκωσης.