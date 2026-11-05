Σοκ στο Βερολίνο: Νεκρός σε ξενοδοχείο βρέθηκε ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας -Τι ερευνούν οι Αρχές - iefimerida.gr

Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Βερολίνο εντοπίστηκε την Τετάρτη ο 55χρονος Χούμπερτ Άιβανγκερ, επικεφαλής του κόμματος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων (Free Voters) και υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας.

Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Άιβανγκερ / Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ο Άιβανγκερ βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην περιοχή Μίτε (Berlin-Mitte) της γερμανικής πρωτεύουσας. Όπως επισημαίνεται, στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί η συγκεκριμένη αιτία θανάτου, να αποσαφηνιστούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες σημειώθηκε και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

Δεν παρέστη σε κομματική εκδήλωση

Ο Άιβανγκερ βρισκόταν στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στα εγκαίνια γραφείου του κόμματός του, ωστόσο δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, αισθανόταν αδιαθεσία. Λίγο αργότερα, η σορός του εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

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Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, χαρακτήρισε τον θάνατό του «απόλυτη τραγωδία», εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας βρίσκονται τώρα, πάνω απ' όλα, στην οικογένειά του και στα παιδιά του», δήλωσε.

Η πολιτική διαδρομή και η αντιπαράθεση του 2023

Ο Άιβανγκερ ήταν επικεφαλής του βαυαρικού παραρτήματος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων από το 2006. Υπό την ηγεσία του, το κόμμα κατάφερε το 2018 να εισέλθει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση της Βαυαρίας, ως μικρότερος κυβερνητικός εταίρος του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος (CSU), υπό τον Ζέντερ. Παρά την επιτυχία του σε περιφερειακό επίπεδο, οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι δεν εξασφάλισαν ποτέ αρκετές έδρες ώστε να εκπροσωπηθούν στην ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας.

Το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο εθνικής πολιτικής αντιπαράθεσης το 2023, όταν δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με αντισημιτικό φυλλάδιο που φέρεται να είχε συνταχθεί όταν ήταν 17 ετών και μαθητής. Στο φυλλάδιο, το Άουσβιτς περιγραφόταν ως «χώρος ψυχαγωγίας».

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Άιβανγκερ / Φωτογραφία AP

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε γράψει το κείμενο, παραδέχθηκε ωστόσο ότι είχε στην κατοχή του «ένα ή λίγα αντίτυπα» μέσα στη σχολική του τσάντα. Ζήτησε συγγνώμη για την υπόθεση, αλλά αρνήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του.

Ο 55χρονος πολιτικός είχε δύο παιδιά και ζούσε με τη σύντροφό του, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του βρίσκονται σε εξέλιξη.