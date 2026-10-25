Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επέστρεψε στη Βενεζουέλα μετά από επτά αποτυχημένες προσπάθειες -Η αντίδραση του Τραμπ - iefimerida.gr

Σχεδόν ένα έτος μετά την αποχώρησή της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, έκανε γνωστή σήμερα την επιστροφή της στη χώρα μέσω μιας διαδικτυακής της δήλωσης.

Η Ματσάδο, η οποία έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, ανάρτησε το μήνυμα «Είμαι εδώ, μαζί σας» τα ξημερώματα της Κυριακής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του προς την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, και έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για την παραγωγή πετρελαίου και άλλες επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στη χώρα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει πως είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών στη Βενεζουέλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση του Τραμπ για την επιστροφή της στην πατρίδα της

Όταν ενημερώθηκε σήμερα για την επιστροφή της Ματσάδο, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως «δεν το γνώριζε» και της ευχήθηκε «να είναι ασφαλής».

Από την πλευρά της, η Ματσάδο υποστηρίζει ότι μόνο μια «σοβαρή, δημοκρατική κυβέρνηση» είναι σε θέση να εγγυηθεί τη σταθερότητα που αναζητούν οι επενδυτές.

Τον Ιούνιο, είχε δηλώσει ότι θα έπραττε «οτιδήποτε χρειαστεί» προκειμένου να επιστρέψει και να προσφέρει βοήθεια στους επιζώντες των δύο καταστροφικών σεισμών που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 6.500 ανθρώπων στη χώρα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επέστρεψε μετά από επτά ανεπιτυχείς απόπειρες

Παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που της είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μαδούρο, εκείνη κατάφερε να διαφύγει κρυφά προς τα τέλη του 2025, μετά από έναν χρόνο παραμονής στην παρανομία, για να της απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Στη δημοσίευσή της, δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα τοποθεσία της ή τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα.

Μέρος της αντιπολίτευσης και η μεταβατική κυβέρνηση διεξήγαγαν συνομιλίες εντός του μήνα, με αντικείμενο την αναδιοργάνωση του ανώτατου δικαστηρίου και του εκλογικού συμβουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εκλογές. Το πολιτικό κίνημα της Ματσάδο δεν συμμετείχε σε αυτές τις διαβουλεύσεις.

Την επιστροφή της επιβεβαίωσε ο Εντμούντο Γκονσάλες, πρώην προεδρικός υποψήφιος με το κίνημα της Ματσάδο που διαμένει στην Ισπανία, ο οποίος ταυτόχρονα προανήγγειλε και τον δικό του επαναπατρισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόμμα της, Vente Venezuela, αναφέρει ότι η 60χρονη Ματσάδο, η οποία βρισκόταν εξόριστη στον Παναμά, είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον επτά ανεπιτυχείς απόπειρες επιστροφής στην πατρίδα της μέχρι σήμερα.