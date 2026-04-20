Βενεζουέλα: Η Κορίνα Ματσάδο σχεδιάζει να επιστρέψει ως τα τέλη του έτους και ζητά άμεσα διενέργεια εκλογών - iefimerida.gr

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο αναμένει να επιστρέψει στην πατρίδα της πριν από το τέλος του 2026 και ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να επιταχύνουν τις εκλογές.

Μιλώντας σε συνέντευξή της στο Reuters αργά χθες, Κυριακή, η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι «απολύτως» βλέπει τον εαυτό της να επιστρέφει σύντομα στη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας ότι, όσο περισσότερο χρόνο χρειαστεί η πατρίδα της για τη διεξαγωγή εκλογών, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αναταραχής στη χώρα.

Για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές μίλησε η Ματσάδο

«Πιστεύουμε ότι για να (διαχειριστούμε) το άγχος και τις προσδοκίες και την αίσθηση του επείγοντος που έχει ο λαός της Βενεζουέλας με συντεταγμένο, πολιτικό τρόπο, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να κάνουμε βήματα προς αυτό που χρειάζεται και απαιτεί η χώρα, το οποίο είναι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», δήλωσε.

Οι ΗΠΑ αιχμαλώτισαν στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας τον Ιανουάριο τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος, αυξάνοντας τις ελπίδες μεταξύ κάποιων εκ των αντιπάλων του ότι η 58χρονη Ματσάδο θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Αντ' αυτής, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνανλντ Τραμπ έθεσε επικεφαλής την Ντέλσι Ροδρίγκες, πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, λέγοντας ότι η Ματσάδο δεν είχε τη στήριξη που απαιτείτο για να κυβερνήσει άμεσα τη χώρα.

Η Ματσάδο εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο, αψηφώντας την απαγόρευση να ταξιδέψει για να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ, αφού ζούσε κρυμμένη για πάνω από ένα χρόνο ύστερα από τις εκλογές του 2024.

Η Ροδρίγκες κέρδισε έκτοτε επαίνους από την αμερικανική κυβέρνηση για τις επιδόσεις της, αλλά η Ματσάδο το απέρριψε αυτό ως ένδειξη ότι ο Τραμπ τη θέλει στη θέση αυτή μακροπρόθεσμα.

«Αυτό που άκουσα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ επαινεί το πώς εκείνη ακολουθεί τις οδηγίες του», δήλωσε η Ματσάδο. «(Η κυβέρνηση Ροδρίγκες) δεν ήταν ποτέ τόσο αδύναμη όσο είναι τώρα … αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ότι τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική στιγμή».

Οι Βενεζουελάνοι αναμένουν Μεγάλη αλλαγη

Η Ματσάδο δήλωσε ότι με τη σύλληψη του Μαδούρο οι Βενεζουελάνοι αναμένουν μεγάλες αλλαγές στην κυβέρνηση και την οικονομία και ότι οι προσδοκίες αυτές χρειάζεται να υλοποιηθούν γρήγορα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος «αναρχίας».

«Είναι σαν ένα τεράστιο φράγμα στο οποίο συσσωρεύονται ολοένα και περισσότερη ενέργεια, απογοήτευση, θάρρος και προσδοκίες», δήλωσε.

«Η πρόκληση μου, η πρόκλησή μας, είναι να διοχετεύσουμε αυτή την ενέργεια με ειρηνικό, πολιτικό τρόπο, με έναν στόχο που είναι η εκλογική διαδικασία. Εάν οι πολίτες νιώθουν ότι αυτό δεν είναι ο στόχος όλων όσα συμβαίνουν, οι δυνάμεις αυτές μπορεί να βγουν εκτός ελέγχου».

Η ίδια δήλωσε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να επικαιροποιηθούν πριν από τις εκλογές ώστε να περιλαμβάνουν εκείνους στους οποίους προηγουμένως δεν επετράπη να ψηφίσουν και πρέπει να επιλεγούν νέα μέλη του εκλογικού συμβουλίου, κάτι που μπορεί να γίνει σε «οκτώ ή εννέα μήνες».

Δίστασε να δηλώσει ότι ο Τραμπ, στον οποίο χάρισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε, δεν κινείται πολύ γρήγορα.

«Δεν θα ήμασταν εδώ που βρισκόμαστε τώρα, να κινούμαστε μπροστά, εάν δεν ήταν η αμερικανική κυβέρνηση και η απόφαση του προέδρου Τραμπ να οδηγήσει τον Νικολάς Μαδούρο ενώπιον της δικαιοσύνης»

«Αλλά σίγουρα καταλαβαίνω την αίσθηση του επείγοντος και τα αιτήματα του λαού μου και νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημοκρατική και εκλογική διαδικασία».

Επικριτική απέναντι στην Ισπανία

Στη διάρκεια του ταξιδιού της στη Μαδρίτη, η Ματσάδο πραγματοποίησε το Σάββατο συγκέντρωση για τους εξόριστους Βενεζουελάνους, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε πλατεία της ισπανικής πρωτεύουσας που την άκουσαν να λέει ότι σύντομα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Βενεζουέλας έχει καταφύγει σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής, στην Ισπανία και τις ΗΠΑ από το 2014.

Η ίδια συναντήθηκε με τον ηγέτη της δεξιάς αντιπολίτευσης στην Ισπανία, αλλά αρνήθηκε να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, δηλώνοντας στο Reuters ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν έκανε αρκετά για να θέσει υπό αμφισβήτηση το καθεστώς του Μαδούρο.

«Περιμέναμε την Ισπανία να είναι ίσως η βασική φωνή που θα δίνει έμφαση στην τρομερή κατάσταση της χώρας μας, στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν, στην τρομοκρατία του κράτους που εξελίχθηκε. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη», δήλωσε η Ματσάδο στο Reuters.

«Ευτυχώς υπάρχουν άλλες φωνές –και συναντήθηκα με κάποιες από αυτές αυτή την εβδομάδα—και σίγουρα νιώθουμε ότι όντως έχουμε στην Ευρώπη έναν σύμμαχο στις δυτικές αξίες και για να χτίσουμε πίσω στη Βενεζουέλα θεσμούς που θα κρατήσουν για αιώνες», πρόσθεσε η ίδια.

Η Ματσάδο ήρθε με την ιδιότητα της «αρχηγού μας ιδεολογικής παράταξης» στη Μαδρίτη, όπου συναντήθηκε αποκλειστικά με τους ηγέτες της δεξιάς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, αλλά όχι με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσθε, μια «λάθος» κίνηση, δήλωσε σήμερα η ισπανική κυβέρνηση.

«Επέλεξε να ενεργήσει ως ιδεολογική ηγέτις και γι' αυτό αποφάσισε να συναντηθεί μόνο με ένα κομμάτι του ισπανικού πολιτικού φάσματος», δήλωσε στο δημόσιο ισπανικό ραδιόφωνο ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εάν η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θέλει να έλθει στη Μαδρίτη ως αρχηγός μιας ιδεολογικής παράταξης, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι λάθος», δήλωσε. «Όταν πρόκειται για παράταξη της ακροδεξιάς, είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθος».

Η Ματσάδο, που έφθασε την Πέμπτη στην Ισπανία αφού έκανε ένα πέρασμα από τη Γαλλία, αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Σάντσεθ, λέγοντας ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για μια τέτοια συνάντηση.

Ο Ισπανός ηγέτης τη διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι «οι πύλες του παλατιού της Μονκλόα (της επίσημης κατοικίας στη Μαδρίτη του αρχηγού της κυβέρνησης) είναι ανοικτές» για εκείνη. «Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα για μια συνάντηση μαζί της, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του επικεφαλής της κυβέρνησης», επανέλαβε ο Αλμπάρες.

Από τότε που έφυγε από τη Βενεουέλα, η Ματσάδο βρίσκεται κατά βάση στις ΗΠΑ και μίλησε για τη χαρά της να επανενωθεί με τρία, ενήλικα παιδιά της.

«Ως μητέρα, ανέκαθεν ένιωθα πολλές τύψεις σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην οικογένειά μου, κυρίως στα παιδιά μου, διότι έχουν υποφέρει εξαιτίας των αποφάσεών μου», δήλωσε.

«Λέω κάθε μέρα στον εαυτό μου τι κάνω γι' αυτά, για κάθε ένα νεαρό Βενεζουελάνο και γι' αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη, ότι θα έχουν μια χώρα για την οποία θα νιώθουν περήφανοι και θα μπορούν να ζήσουν ως ελεύθεροι πολίτες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ