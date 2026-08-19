Το Βέλγιο απέκτησε νέο πρίγκιπα: Ο 26χρονος Κλεμάν, νόθος γιος του πρίγκιπα Λοράν και μιας διάσημης τραγουδίστριας, αναγνωρίστηκε επίσημα - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη εξέλιξη φέρνει ξανά στο επίκεντρο τη βελγική βασιλική οικογένεια, καθώς ο πρίγκιπας Λοράν αναγνώρισε επίσημα τον εξώγαμο γιο του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κλεμάν Βαντενκερκχόβε, γιος του πρίγκιπα Λωράν και της τραγουδίστριας Ίρις Βάντενκερκχόβε, έμαθε την πραγματική του ταυτότητα στα 16 του.

Ο πρίγκιπας Λωράν αναγνώρισε και επίσημα την πατρότητα του Κλεμάν, με τους δύο άνδρες να εμφανίζονται ενώπιον ληξιάρχου. Ο Κλεμάν αποκτά πλέον τον τίτλο του Πρίγκιπα του Βελγίου και το επώνυμο Σαξ-Κόμπουργκ.

Ο νέος τίτλος καθιστά τον Κλεμάν νόμιμο κληρονόμο της περιουσίας του πατέρα του, ισότιμο με τα ετεροθαλή αδέλφια του.

Ο Κλεμάν αναπτύσσει τη σχέση του με τον πατέρα του, με τον οποίο συναντιέται τακτικά και περνά πλέον χρόνο μαζί του.

Ο 26χρονος Κλεμάν Βαντενκερκχόβε φέρει πλέον τον τίτλο του «πρίγκιπα του Βελγίου», μετά την επίσημη αναγνώριση της πατρότητάς του από τον Βέλγο γαλαζοαίματο.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ενώπιον ληξιάρχου, σύμφωνα με το Soir Mag, και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη νομική και βασιλική του ιδιότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο νέος πρίγκιπας

Ο Κλεμάν είναι γιος του πρίγκιπα Λοράν και της Ίρις Βαντενκερκχόβε, γνωστή στη Φλάνδρα με το καλλιτεχνικό όνομα Wendy Van Wanten. Η ίδια υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα στο Βέλγιο κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Ο Λοράν και η Βαντενκερκχόβε είχαν γνωριστεί στο Παρίσι το 1995 και διατηρούσαν σχέση για περίπου επτά χρόνια. Ο Κλεμάν γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση των γονιών του είχε ήδη αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες.

Για χρόνια, η μητέρα του 26χρονου είχε επιλέξει να μην αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο ίδιος ενημερώθηκε για την πραγματική του ταυτότητα όταν ήταν 16 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη αναγνώριση από τον πρίγκιπα Λοράν

Τον περασμένο χρόνο ο πρίγκιπας Λοράν, ο μικρότερος αδελφός του νυν βασιλιά του Βελγίου Φιλίππου, είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν. Η εξέλιξη αυτή απέκτησε πλέον και επίσημη νομική διάσταση, καθώς οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί ενώπιον ληξιάρχου για την καταχώριση της πατρότητας.

Με την αναγνώριση, ο Κλεμάν αποκτά τον τίτλο του πρίγκιπα του Βελγίου και το δικαίωμα να φέρει το πατρικό επώνυμο Σαξ-Κόμπουργκ﻿.

Ωστόσο, η νέα του ιδιότητα δεν σημαίνει ότι αποκτά θεσμικό ρόλο ή ότι θα συμμετέχει στις επίσημες δραστηριότητες της μοναρχίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρίγκιπας μεν, αλλά... χωρίς προνόμια

Παρά τον τίτλο του, ο Κλεμάν δεν αναμένεται να αναλάβει κάποια επίσημη αποστολή για το Στέμμα. Δεν θα έχει θέση στο πρωτόκολλο ή συγκεκριμένα καθήκοντα και δεν θα λαμβάνει κρατική επιχορήγηση.

Παράλληλα, δεν εντάσσεται στη σειρά διαδοχής του βελγικού θρόνου.

Η αναγνώριση, ωστόσο, έχει ουσιαστική σημασία σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς ο Κλεμάν θεωρείται πλέον νόμιμος κληρονόμος του πατέρα του, όπως και τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει ο Λοράν από τον γάμο του με την πριγκίπισσα Κλερ: η πριγκίπισσα Λουίζ και οι δίδυμοι πρίγκιπες Νικόλαος και Αϊμέρικ.

«Δεν θέλω να προδώσω τη μητέρα μου»

Ο Κλεμάν έχει ήδη δηλώσει ότι, παρά τη νέα του ιδιότητα, επιθυμεί να διατηρήσει το επώνυμο της μητέρας του.

«Η θυσία αυτού του οικογενειακού ονόματος θα ήταν σαν να προδίδω όλα όσα έχει κάνει η μητέρα μου για μένα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο φλαμανδικό κανάλι VTM.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στάση του δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν επιδιώκει να αλλάξει ριζικά τη ζωή του λόγω του τίτλου που απέκτησε.

Μια σχέση πατέρα και γιου που χτίζεται με καθυστέρηση

Η σχέση του Κλεμάν με τον πατέρα του φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τον δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ τους και περιγράφει τον Λοράν ως έναν πατέρα που πλέον βρίσκει χρόνο για εκείνον.

Όπως έχει δηλώσει, οι δυο τους συναντιούνται στις Βρυξέλλες, βγαίνουν για φαγητό και έχουν ήδη μοιραστεί αρκετές εμπειρίες.

«Όταν τηλεφωνώ στον πατέρα μου και τον ρωτάω αν θα κάνουμε κάτι την επόμενη ημέρα, πάντα βρίσκει χρόνο για μένα», έχει πει, προσθέτοντας πως η ζωή του αυτή την περίοδο «δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη».

Το προηγούμενο της πριγκίπισσας Ντελφίν

Η υπόθεση του Κλεμάν θυμίζει σε αρκετά σημεία εκείνη της πριγκίπισσας Ντελφίν, κόρης του πρώην βασιλιά Αλβέρτου Β΄.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντελφίν Μποέλ χρειάστηκε να δώσει μια πολυετή δικαστική μάχη προκειμένου να αναγνωριστεί επίσημα ως κόρη του πρώην μονάρχη. Μετά την επιβεβαίωση της πατρότητας μέσω εξέτασης DNA, απέκτησε τα ίδια δικαιώματα ως προς τον τίτλο και το επώνυμο Σαξ-Κόμπουργκ με τα άλλα παιδιά του Αλβέρτου Β΄: τον σημερινό βασιλιά Φίλιππο, την πριγκίπισσα Άστριντ και τον πρίγκιπα Λοράν.

Η Ντελφίν έχει έκτοτε εμφανιστεί σε επίσημες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, αν και η δική της περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει απαραίτητα την ίδια πορεία και ο Κλεμάν.