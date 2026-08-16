Πύρινη κόλαση στο Βέλγιο: Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας κατευθύνεται προς τη Γερμανία -Εκκενώσεις υπό τον φόβο των καπνών - iefimerida.gr

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στο ανατολικό Βέλγιο, καθώς η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά, που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα και κινείται προς τα σύνορα με τη Γερμανία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πυροσβεστικές δυνάμεις από Βέλγιο, Γερμανία και Λουξεμβούργο μάχονται με την ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φαν. Η φωτιά κατευθύνεται προς τα γερμανικά σύνορα, έχοντας ήδη κατακάψει έκταση-ρεκόρ για τη χώρα, υπερδιπλάσια εκείνης του 2011.

Οι γερμανικές αρχές στην περιοχή της Μονσάου βρίσκονται σε επιφυλακή, προχωρώντας σε προληπτικές εκκενώσεις οικισμών. Κύρια ανησυχία αποτελεί η έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση από τον καπνό που πλησιάζει τα σύνορα με το Βέλγιο.

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις με εναέρια μέσα. Παράλληλα, οι επίγειες δυνάμεις δημιουργούν αμυντικές γραμμές για την προστασία των βελγικών χωριών που έχουν ήδη εκκενωθεί από τους κατοίκους τους.

Η προσπάθεια κατάσβεσης δυσχεραίνεται από τους μεταβαλλόμενους ανέμους και το ξηρό έδαφος. Το φαινόμενο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ακραίων πυρκαγιών στην Ευρώπη, τις οποίες οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε την Παρασκευή στο ορεινό φυσικό πάρκο στην Φαν (Fagnes), έχει ήδη κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Η έκταση είναι υπερδιπλάσια από εκείνη των περίπου 1.400 εκταρίων που είχε αποτεφρώσει η μεγάλη πυρκαγιά του 2011.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να ανακόψουν το μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες από ολόκληρο το Βέλγιο, αλλά και από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ενώ συνδράμουν ο στρατός και αγρότες με τα οχήματά τους.

Οι ελπίδες των αρχών είναι πλέον στραμμένες και στην αλλαγή του καιρού, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας και η αυξημένη υγρασία αναμένεται να βοηθήσουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

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H πυρκαγιά από το Βέλγιο πλησιάζει τη Γερμανία – Σε επιφυλακή η Μονσάου

Η πυρκαγιά δεν έχει περάσει μέχρι στιγμής από το Βέλγιο σε γερμανικό έδαφος, όμως η εγγύτητα του μετώπου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή της Μονσάου, στη δυτική Γερμανία.

Οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι οι φλόγες δεν αναμένεται άμεσα να περάσουν τα σύνορα, προειδοποιούν όμως για σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση από τον καπνό.

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Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από κατοίκους περιοχών κοντά στα σύνορα να απομακρυνθούν προληπτικά. Η πόλη της Μονσάου κάλεσε κατοίκους συγκεκριμένων οικισμών να εγκαταλείψουν προσωρινά την περιοχή και να φιλοξενηθούν, εφόσον είναι δυνατόν, σε συγγενείς ή φίλους.

Πρόκειται για μια περιοχή που δέχεται και μεγάλο αριθμό επισκεπτών, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη διαχείριση της κατάστασης.

Οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί κατεστραμμένες κατοικίες από τη φωτιά στο βελγικό μέτωπο.

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«Μάχη» με τις φλόγες από αέρα και έδαφος

Η κλίμακα της πυρκαγιάς έχει κινητοποιήσει και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε από το Σάββατο τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από ευρωπαϊκές χώρες, μετά το αίτημα του Βελγίου για έκτακτη ενίσχυση.

Οι επίγειες δυνάμεις επικεντρώνονται στο μέτωπο που κινείται προς τη Γερμανία, ενώ γύρω από τα βελγικά χωριά που έχουν ήδη εκκενωθεί έχουν δημιουργηθεί αμυντικές γραμμές προκειμένου να εμποδιστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι γραμμές άμυνας παραμένουν προς το παρόν αποτελεσματικές, ωστόσο οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν δεν έχουν λάβει ακόμη άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ανέμων, οι οποίοι άλλαξαν αρκετές φορές κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το ιδιαίτερα ξηρό έδαφος ευνοεί την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Το νέο πύρινο μέτωπο προστίθεται σε μια σειρά μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν την Ευρώπη μέσα σε ένα καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά στη γερμανική πλευρά των συνόρων είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση περισσότερων από 2.000 ανθρώπων από την περιοχή του Γκέι.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης παρατεταμένων θερμών και ξηρών συνθηκών, οι οποίες επιτρέπουν στις δασικές πυρκαγιές να εξαπλώνονται ταχύτερα και να παραμένουν ενεργές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.