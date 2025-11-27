Το «beef» του Τραμπ με τους New York Times που τον εμφανίζουν κουρασμένο -«Οι μουρλοί της ριζοσπαστικής αριστεράς» - iefimerida.gr

Νέο επεισόδιο παίζεται τις τελευταίες ημέρες στην κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τους New York Times, με αφορμή ένα ρεπορτάζ που μιλά για «σημάδια κούρασης».

Οι New York Times έκαναν ρεπορτάζ σχετικά με τον αριθμό των δημόσιων εμφανίσεων και το ημερήσιο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, συγκρίνοντας αντίστοιχα διαστήματα τις πρώτες χρονιές των δύο θητειών, 2017 και 2025.

Το συμπέρασμά τους ήταν πως εντοπίζονται σημάδια κόπωσης που επιβραδύνουν τη δραστηριότητα του προέδρου, ο οποίος διανύει ήδη το 80ό έτος της ηλικίας του. Αυτό καθόλου δεν άρεσε στον Τραμπ, που πέρασε στην επίθεση.

«[Οι] μουρλοί της ριζοσπαστικής αριστεράς στους παραπαίοντες New York Times έγραψαν ένα άρθρο για μένα ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά τα γεγονότα που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο», έγραψε την Τετάρτη στο Truth Social. «Ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος, όπως και σχεδόν όλα όσα γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εκλογών, είναι ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ».

Συγκρίνοντας τα επίσημα δεδομένα για τη δραστηριότητα του προέδρου το 2017 και το 2025, από τις 20 Ιανουαρίου ως τις 25 Νοεμβρίου, οι New York Times κατέληξαν πως αυτή μειώθηκε κατά 39%. Ο Τραμπ πραγματοποίησε 1.688 επίσημες εκδηλώσεις μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 25 Νοεμβρίου το 2017, ενώ εμφανίστηκε σε 1.029 επίσημες εκδηλώσεις για την ίδια χρονική περίοδο φέτος.

Ο Τραμπ ξεκινά την ημέρα... το μεσημέρι, αλλά ταξιδεύει στο εξωτερικό

Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης ότι οι πρώτες προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Τραμπ το 2017 ξεκινούσαν κατά μέσο όρο στις 10:31 π.μ., ενώ οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ξεκινούν συχνότερα στις 12:08 μ.μ. Οι εκδηλώσεις του τελείωναν κατά μέσο όρο περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 5 μ.μ.

Παρά τον μειωμένο αριθμό των εμφανίσεων και το «μεσημέριασμα» που τον παίρνει για να ξεκινήσει το επίσημο πρόγραμμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα διεθνή ταξίδια κατά τη δεύτερη θητεία του. Το 2017 πραγματοποίησε τέσσερα διεθνή ταξίδια, ενώ φέτος έκανε οκτώ, μεταξύ αυτών και το ταξίδι-αστραπή τον Οκτώβριο στη Μέση Ανατολή.

Το ρεπορτάζ των New York Times μιλά για τις «πραγματικότητες της γήρανσης στο αξίωμα», σημειώνοντας ότι «η μπαταρία του Τραμπ δείχνει σημάδια φθοράς». Όλα αυτά έπεσαν «βαριά» στον Αμερικανό πρόεδρο.

Πολύ καλές οι εξετάσεις του Τραμπ

Ο Τραμπ όχι μόνο τους... στόλισε ως «μουρλούς της ριζοσπαστικής αριστεράς», αλλά επιτέθηκε και προσωπικά στην έμπειρη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς, χαρακτηρίζοντάς την «άσχημη» και «τριτοκλασάτη». Για να αποδείξει πως η ενέργειά του είναι επαρκής για την άσκηση των καθηκόντων του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε τα αποτελέσματα πρόσφατων εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

«Θα έρθει μια μέρα που θα μου λείψει η ενέργεια, συμβαίνει σε όλους, αλλά με μια ΤΕΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ (''Αυτό ήταν άριστα'') ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, σίγουρα δεν είναι τώρα!» έγραψε ο πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια διαμάχη που κρατάει μήνες

Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στο «beef» - διαμάχη με διαδοχικές ανταπαντήσεις - του Ντόναλντ Τραμπ με τους New York Times, που κρατά ήδη αρκετούς μήνες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος μήνυσε τους Νew York Times﻿ διεκδικώντας 15 δισ. δολάρια, κατηγορώντας την εφημερίδα ότι είναι «φερέφωνο του Δημοκρατικού Κόμματος». Ένας δικαστής απέρριψε την αγωγή λίγες μέρες αργότερα, αλλά ο Τραμπ υπέβαλε εκ νέου τροποποιημένη αγωγή στα μέσα Οκτωβρίου.

«Η αναφορά των Times είναι ακριβής και βασίζεται σε άμεση αναφορά των γεγονότων», δήλωσε ο Τσάρλι Στάντλαντερ, εκπρόσωπος των New York Times, σε ανακοίνωσή του.

«Οι βρισιές και οι προσωπικές προσβολές δεν το αλλάζουν αυτό, ούτε οι δημοσιογράφοι μας θα διστάσουν να καλύπτουν τη δραστηριότητα αυτής της κυβέρνησης απέναντι σε τακτικές εκφοβισμού όπως αυτή».