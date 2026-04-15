Κρίση στο BBC: Έως 2.000 απολύσεις και φόβοι για κλείσιμο καναλιών - iefimerida.gr

Σε σαρωτικές περικοπές προχωρά το BBC, επιχειρώντας να εξοικονομήσει 500 εκατ. λίρες μέσα στην επόμενη διετία, εν μέσω έντονων οικονομικών πιέσεων.

Την περικοπή 1.800 έως 2.000 θέσεων εργασίας –σχεδόν το 10% του προσωπικού του– ανακοίνωσε το BBC, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη διευρυνόμενη «ψαλίδα» μεταξύ εσόδων και δαπανών.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός καλείται να εξοικονομήσει 500 εκατ. λίρες τα επόμενα δύο χρόνια, με τον προσωρινό γενικό διευθυντή Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατάργησης ολόκληρων καναλιών ή υπηρεσιών.

«Πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα. Σε μια κλίμακα 500 εκατ. λιρών, αναπόφευκτα θα υπάρξουν μεγάλες και δύσκολες επιλογές», δήλωσε στο BBC Radio 4, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με προσοχή.

Όπως εξήγησε, μέσα στους επόμενους μήνες θα καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής των αλλαγών, με στόχο να προστατευθούν οι βασικές υπηρεσίες του οργανισμού σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι απολύσεις αποτελούν «πραγματικά δύσκολα νέα» για το προσωπικό.

Σήμερα, το BBC απασχολεί περίπου 21.500 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Σε εσωτερικό email προς τους εργαζομένους, ο Τάλφαν Ντέιβις τόνισε ότι οι οικονομικές πιέσεις είναι έντονες και απαιτούν άμεση αντίδραση. Όπως σημείωσε, το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό λόγω πληθωρισμού, ενώ τα έσοδα από τα τέλη αδειοδότησης και τις εμπορικές δραστηριότητες βρίσκονται υπό πίεση, σε ένα ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν αυστηρότεροι έλεγχοι δαπανών, με περιορισμούς σε προσλήψεις, ταξίδια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

«Δύσκολες αποφάσεις» ενόψει νέου χάρτη

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς το BBC διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση το μέλλον του και το καθεστώς χρηματοδότησής του, ενόψει της ανανέωσης του βασιλικού χάρτη το 2027.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι σημείωσε ότι, «όπως κάθε οργανισμός», το BBC καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη διερεύνησης νέων εμπορικών επιλογών για την ενίσχυση των εσόδων.

Η ανακοίνωση των περικοπών προηγείται της ανάληψης καθηκόντων από τον νέο γενικό διευθυντή, Ματ Μπρίτιν –πρώην στέλεχος της Google– ο οποίος θα διαδεχθεί τον Τιμ Ντέιβι στις 18 Μαΐου.

Έντονες αντιδράσεις από συνδικάτα

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των εργαζομένων, με τη Philippa Childs από το συνδικάτο Bectu να προειδοποιεί ότι περικοπές αυτού του μεγέθους θα είναι «καταστροφικές» τόσο για το προσωπικό όσο και για τον οργανισμό συνολικά.

Όπως σημείωσε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται ήδη υπό πίεση από προηγούμενους γύρους απολύσεων, ενώ νέες περικοπές θα πλήξουν την ικανότητα του BBC να επιτελεί τον δημόσιο ρόλο του.

«Σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων και συγκέντρωσης των μέσων σε λίγες πολυεθνικές, το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται ένα ισχυρό και βιώσιμο BBC περισσότερο από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για «θάνατο από χίλιες περικοπές».

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση της γενικής γραμματέως της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων, Λόρα Ντέιβισον, η οποία χαρακτήρισε τα σχέδια «λανθασμένα και καταστροφικά», τονίζοντας ότι υπονομεύουν την ικανότητα του BBC να προσφέρει ποιοτική ενημέρωση και πρόγραμμα.

«Το BBC δεν μπορεί να επιτελέσει την αποστολή του χωρίς τους ανθρώπους που το στηρίζουν», κατέληξε.