Βατικανό: Ο Πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχθηκε τον Μπομπ Ντίλαν -Τα δώρα που αντάλλαξαν - iefimerida.gr

Μια ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό, όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχθηκε τον θρυλικό Αμερικανό τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ακρόασης, ο 85χρονος καλλιτέχνης προσέφερε στον ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Chronicles - Volume One». Από την πλευρά του, ο Πάπας τού χάρισε ένα ροζάριο, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Vatican News.

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Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι δύο προσωπικότητες συνδέονται μέσα από κοινές αναφορές στην ειρήνη και τον αντιπολεμικό λόγο.

Οι στίχοι του Μπομπ Ντίλαν στο βιβλίο του Πάπα

Ο Λέων ΙΔ', ο πρώτος Αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, είχε ήδη αναφερθεί στο έργο του Μπομπ Ντίλαν, χρησιμοποιώντας στίχους του στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»).

Το απόσπασμα προέρχεται από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away You Bomb» του 1963, το οποίο έγραψε ο Ντίλαν, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής και ο μοναδικός τραγουδιστής που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας, το 2016.

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Η επιλογή των συγκεκριμένων στίχων αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει ο ποντίφικας στα μηνύματα κατά του πολέμου και υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης.

Ο 71χρονος Πάπας έχει υιοθετήσει σταθερά αντιπολεμική στάση, ασκώντας κριτική στις πολεμικές συγκρούσεις και υποστηρίζοντας την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «άσχετο» σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μετά τις επικρίσεις του ποντίφικα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

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Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μπομπ Ντίλαν συναντήθηκε με επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το 1997 είχε συμμετάσχει σε εκδήλωση για τη νεολαία στην Μπολόνια της Ιταλίας, παρουσία του τότε Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', όπου είχε τραγουδήσει μπροστά σε χιλιάδες νέους.