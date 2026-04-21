«Αγαπητή μαμά», το μήνυμα του Καρόλου, καθώς η Ελισάβετ, αν ζούσε, θα γινόταν σήμερα 100 ετών - iefimerida.gr

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, (21 Απριλίου 1926) και η Βρετανία τιμά την εκαντονταετηρίδα της εκλιπούσας μονάρχη.

Αποτίοντας φόρο τιμής στα 100 γενέθλια της μητέρας του, εάν ζούσε, ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε ομιλία προς το έθνος, γραμμένη από τον ίδιο, γιορτάζοντας τη ζωή και την κληρονομιά της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η ομιλία συνοδεύεται από ένα συγκινητικό βίντεο με πλάνα από τις βασιλικές της υποχρεώσεις και το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της, που γιορτάστηκε το 2022.

«Πολλά από όσα χαρακτηρίζουν την εποχή μας, υποψιάζομαι, θα την είχαν βαθιά προβληματίσει· ωστόσο αντλώ δύναμη από την πίστη της ότι το καλό τελικά θα επικρατήσει και ότι ένα φωτεινότερο ξημέρωμα δεν είναι ποτέ μακριά», δήλωσε.

«Διότι, όπως είχε πει η νεαρή τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια ραδιοφωνική μετάδοση, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει “ώστε ο κόσμος τού αύριο να γίνει καλύτερος και πιο ευτυχισμένος”. Πρόκειται για μια πεποίθηση που συμμερίζομαι πλήρως», πρόσθεσε.

﻿ «Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητή μαμά. Παραμένεις για πάντα στις καρδιές και τις προσευχές μας», καταλήγει ο Βρετανός μονάρχης

Για να τιμήσουν την εκατονταετηρίδα της βασίλισσας, ο Βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα επισκέφτηκαν χθες την έκθεση «Her Life in Style» στην King's Gallery στο Λονδίνο, η οποία παρουσιάζει το στιλ της Ελισάβετ μέσα από τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τα κοσμήματά της.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα στην έκθεση Queen Elizabeth II: Her Life in Style στην King's Gallery, παλάτι του Μπάκιγχαμ, Λονδίνο, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Για τη σημερινή ημέρα, το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί το Βρετανικό Μουσείο, ενώ η πριγκίπισσα Άννα θα εγκαινιάσει τον Κήπο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' στο Regent's Park.

Επίσης, ένα μνημείο θα ανεγερθεί στο St. James's Park, στο Λονδίνο.

Για σήμερα έχει επίσης προγραμματιστεί μια μεγάλη δεξίωση, παρουσία του

πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσα της Ουαλίας, Αικατερίνης (Κέιτ Μίντλετον), καθώς και εκπροσώπων φιλανθρωπικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνταν από την πρώην μονάρχη.

Μια τούρτα γενεθλίων θα σερβιριστεί στους καλεσμένους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ανήλθε στον θρόνο το 1952, βασίλευσε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία (μετά τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ της Γαλλίας), και η μακροβιότερη γυναίκα-αρχηγός κράτους.

Η Ελισάβετ Β΄ έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στις 15:10 μ.μ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), στο εξοχικό της, Κάστρο Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, από φυσικά αίτια σε ηλικία 96 ετών.

Σύμφωνα με την Washington Post, η κηδεία της ίσως να ήταν το γεγονός με τη μεγαλύτερη τηλεοπτική κάλυψη στα παγκόσμια χρονικά - μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν την κηδεία 28 εκατομμύρια άνθρωποι και στις Ηνωμένες Πολιτείες 11.4 εκατομμύρια.