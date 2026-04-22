Βίντεο: Ταύρος κάρφωσε στα οπίσθια τον «βασιλιά των ταυρομαχιών» της Ισπανίας -Ο φριχτός τραυματισμός - iefimerida.gr

Ένας από τους πιο γνωστούς ταυρομάχους της Ισπανίας, περιέγραψε τη «βασανιστική» στιγμή που τον κάρφωσε ταύρος.

Ο διάσημος ταυρομάχος Morante de la Puebla, που συχνά αποκαλείται «Βασιλιάς των ταυρομάχων», αναρρώνει σε νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του την Κυριακή στην κατάμεστη αρένα Maestranza στη Σεβίλλη, μία μέρα αφότου αστειεύτηκε για το ενδεχόμενο να τον τραυματίσει το ζώο.



Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, βρέθηκε απέναντι σε έναν ταύρο που είχε πάρει επικίνδυνη θέση στον στίβο. Επιχειρώντας έναν τολμηρό ελιγμό, δεν πρόλαβε να σηκώσει τα χέρια του εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος. Το ζώο αγνόησε την κάπα και όρμησε, χτυπώντας τον στο ύψος του ισχίου και τραυματίζοντάς τον σοβαρά, προκαλώντας διάτρηση στο ορθό.

Η στιγμή που ταύρος καρφώνει ταυρομάχο

Μιλώντας από το νοσοκομείο, αφού βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο ίδιος περιέγραψε τον τραυματισμό ως τον πιο επώδυνο της καριέρας του. «Ήταν αναμφίβολα το πιο επώδυνο χτύπημα που έχω υποστεί στην καριέρα μου. Πονούσα αφόρητα και φοβόμουν πολύ γιατί είδα ότι ο ταύρος με είχε πιάσει και νόμιζα ότι αιμορραγούσα πολύ. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο και είδα ότι η αιμορραγία ήταν ελάχιστη, χαλάρωσα αρκετά. Αλλά πονούσα τρομερά», είπε. Πρόσθεσε ότι πέρασε δύσκολη νύχτα με ελάχιστο ύπνο και ότι θα χρειαστεί να παραμείνει χωρίς τροφή για λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, ο τραυματισμός περιλαμβάνει βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, βλάβη στους σφιγκτήρες και διάτρηση του τοιχώματος του ορθού. Οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των εσωτερικών βλαβών, καθαρισμό του τραύματος, ανακατασκευή ιστών και τοποθέτηση παροχέτευσης για την αποφυγή μόλυνσης. Ο επικεφαλής χειρουργός τόνισε ότι η πολυπλοκότητα της επέμβασης οφείλεται κυρίως στο σημείο του τραυματισμού.



Ο ταυρομάχος παραμένει υπό ενδοφλέβια αγωγή καθώς οι γιατροί διαχειρίζονται το ενδεχόμενο μόλυνσης, ενώ θα του τοποθετηθεί κεντρική γραμμή για παρεντερική διατροφή. Αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα.