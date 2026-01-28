Φρικτά βασανιστήρια Ρώσων σε στρατιώτες στο μέτωπο της Ουκρανίας -Τους έδεσαν ημίγυμνους στα δέντρα στο χιόνι - iefimerida.gr

Βίντεο -σοκ στο Telegram και σε ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να υφίστανται άγρια βασανιστήρια από τους ίδιους τους διοικητές τους.

Στο υλικό, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, διακρίνονται δύο στρατιώτες δεμένοι με ταινία σε δέντρα, ο ένας μάλιστα ανάποδα, μέσα σε χιονισμένο δάσος και σε θερμοκρασίες που εκτιμάται ότι αγγίζουν τους -20 βαθμούς Κελσίου , ως τιμωρία για άρνηση συμμετοχής σε επιθέσεις ή για πειθαρχικά παραπτώματα σε μέτωπα της Ουκρανίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πειθαρχία» των Ρώσων στρατιωτών μέσω τρόμου και εξευτελισμού

Οι στρατιώτες έχουν προηγουμένως εξαναγκαστεί να βγάλουν τις χειμερινές στολές τους και φορούν μόνο εσώρουχα, ενώ τρέμουν από το κρύο, αναφέρουν τα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα βίντεο, ανώτερος αξιωματικός ακούγεται να τους εξυβρίζει και να τους κατηγορεί ότι προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να μην εκτελέσουν διαταγές.

Σε άλλη σκηνή, διοικητής χώνει χιόνι στο στόμα στρατιώτη δεμένου σε δέντρο, που εκλιπαρεί κλαίγοντας για συγχώρεση. Ο διοικητής του απαντά με απειλές και χλευασμούς, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πληρώνονται για να φεύγουν, αλλά για να εκτελούν εντολές».

«Μεσαιωνικές μέθοδοι» στον ρωσικό στρατό

Ουκρανικά κανάλια, όπως τα Butusov Plus και War Archive, κάνουν λόγο για «επικαιροποιημένες μεθόδους βασανιστηρίων» που εφαρμόζονται σε μονάδες με χαμηλό ηθικό και αυξανόμενη απροθυμία συμμετοχής στις αποκαλούμενες «επιθέσεις μηχανής του κιμά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ρωσία μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζώα, γιατί μόνο τα ζώα υπακούν χωρίς να μιλούν. Αυτό είναι η Ρωσία του Πούτιν», σχολίασε χαρακτηριστικά ουκρανικό κανάλι, παραλληλίζοντας την κατάσταση με τη «Φάρμα των Ζώων» του Τζορτζ Όργουελ.

«Λαϊκά στρατοδικεία» και εκτελέσεις

Σε άλλο βίντεο, Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να τιμωρούνται επειδή κατηγορήθηκαν ότι κάπνισαν κάνναβη που ανήκε στον διοικητή τους. Και σε αυτή την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι δένονται σε δέντρα και αφήνονται εκτεθειμένοι στο ψύχος, στο πλαίσιο ενός άτυπου «στρατοδικείου πεδίου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αναλύσεις και έρευνες ανεξάρτητων μέσων, τέτοιες πράξεις αυτοδικίας εντός των ρωσικών μονάδων έχουν γίνει συχνότερες από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία. Αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για εκτελέσεις στρατιωτών από συναδέλφους ή ανωτέρους τους, με τα περιστατικά να καταγράφονται ως «απώλειες εν ώρα καθήκοντος».

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις καταγγελίες

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει καταγγελίες περί εκτεταμένης κακομεταχείρισης και διάλυσης της πειθαρχίας στον ρωσικό στρατό, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχα –ή και χειρότερα– φαινόμενα παρατηρούνται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ωστόσο, η πληθώρα οπτικοακουστικού υλικού και οι μαρτυρίες στρατιωτών και αναλυτών συνεχίζουν να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που επικρατούν στις ρωσικές γραμμές, την ώρα που διεθνείς προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς σαφή ένδειξη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.