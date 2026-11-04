Βανς για ενδιάμεσες εκλογές: «Ο πόλεμος είναι ο λόγος που χάσαμε» -Η σκληρή παραδοχή για την ήττα των Ρεπουμπλικανών - iefimerida.gr

Με μια ηχηρή παρέμβαση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τοποθετήθηκε για τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, δείχνοντας ευθέως τον πόλεμο ως την κύρια αιτία της αποτυχίας τους.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως, στέλνοντας μήνυμα για την επόμενη ημέρα στο εσωτερικό του κόμματος.

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Μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, αρκετοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξαν να τηρήσουν σιωπηλή στάση και να μην προχωρήσουν σε ανακοινώσεις.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έσπασε τελικά τη σιωπή του, αποκαλύπτοντας τον «πραγματικό λόγο» της ήττας των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος, όπως υποστήριξε, είναι «προφανής σχεδόν σε όλους».

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Αυτό ακριβώς είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος χθες το βράδυ».

Στη συνέχεια, ο Βανς έθεσε ανοιχτά το ζήτημα του πολιτικού κόστους της συγκεκριμένης επιλογής:

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι η απώλεια της Γερουσίας για τα επόμενα έξι χρόνια ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε αυτή τη θέση. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, τουλάχιστον αυτό θα ήταν μια ειλικρινής τοποθέτηση.

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Όλοι, όμως, γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη διαπίστωση».

Παρά την παραδοχή της ήττας, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Απευθυνόμενος, μάλιστα, στους ψηφοφόρους που είχαν ασκήσει έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισε ότι οι προειδοποιήσεις τους είχαν βάση.

«Σε όσους είναι οργισμένοι και θέλουν να πουν “σας τα λέγαμε”, έχω να απαντήσω το εξής: Έχετε δίκιο. Μας τα λέγατε».

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Και πρόσθεσε, καλώντας τους να μετατρέψουν τη δυσαρέσκειά τους σε πολιτική δράση: «Αξιοποιήστε αυτή την ενέργεια για να εκλέξετε Ρεπουμπλικανούς που συμμερίζονται την κοσμοθεωρία σας.

Σε όσους είναι απλώς οργισμένοι με το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πω ότι έχουν κάθε λόγο να είναι. Ας μετατρέψουμε, όμως, αυτή την οργή σε δύναμη και ας επιστρέψουμε στον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας μας».