Βανς για την εκεχειρία: «Είναι εύθραυστη -Ο Τραμπ ανυπομονεί για πρόοδο με το Ιράν» - iefimerida.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς τοποθετήθηκε για την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ανυπόμονος» να σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και έχει δώσει εντολή στην ομάδα διαπραγμάτευσης να συνεργαστεί με τους Ιρανούς με καλή πίστη, τόνισε ο Βανς.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουγγαρία, ο Βανς αναφέρει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή αν το Ιράν διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια, προειδοποιεί όμως ότι ενώ ορισμένα τμήματα του ιρανικού καθεστώτος προσεγγίζουν τις συνομιλίες με εποικοδομητικό πνεύμα, άλλα δεν το κάνουν.

«Εύθραυστη η εκεχειρία» λέει ο Βανς

Περιέγραψε την κατάπαυση του πυρός ως μια «εύθραυστη εκεχειρία».

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μου είπε, και το είπε σε ολόκληρη την ομάδα διαπραγμάτευσης, στον υπουργό Εξωτερικών, στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, είπε: πηγαίνετε και εργαστείτε με καλή πίστη για να καταλήξετε σε συμφωνία», σημείωσε ο Βανς.

«Είναι ανυπόμονος. Είναι ανυπόμονος να σημειωθεί πρόοδος. Μας έχει πει να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, και πιστεύω ότι αν διαπραγματευτούν με καλή πίστη, θα καταφέρουμε να βρούμε μια συμφωνία. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο «αν», και τελικά, εξαρτάται από τους Ιρανούς το πώς θα διαπραγματευτούν. Ελπίζω να πάρουν τη σωστή απόφαση», είπε ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν, καθώς είχαν θέσει ως σκοπό να «αποδεκατίσουν» την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει συμβατικό πόλεμο.