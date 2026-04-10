Ο Βανς αναχώρησε για το Πακιστάν και προειδοποίησε το Ιράν: Μη δοκιμάσουν να παίξουν μαζί μας - iefimerida.gr

Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για το Πακιστάν, όπου θα γίνουν ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Τζέι Ντι Βανς έδωσε το στίγμα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, στην οποία επίσης θα συμμετέχουν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι θα έχουν θετική έκβαση», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει στην αμερικανική αντιπροσωπεία «αρκετά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές».

«Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να δώσουμε τα χέρια. Αν προσπαθήσουν να να παίξουν μαζί μας, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

Τα «παιχνίδια» του Ιράν

Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά αφήνει τα πάντα ρευστά για τις συζητήσεις και παίζει παιχνίδια με το αν θα συμμετέχει τελικά στις συζητήσεις: λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε μέσω X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν χθες Πέμπτη το βράδυ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε την ανάρτηση. Το μήνυμα αναρτήθηκε πρόωρα, εξήγησε υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθούσε να αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ.

Σήμερα ωστόσο, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν πως τόσο ο Αμπάς Αραγτσί, όσο και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαμπέρ Γκαλιμπάφ, εθεάθησαν στο Ισλαμαμπάντ.