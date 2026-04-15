Βανς: «Αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν και όχι μια επιφανειακή λύση» - iefimerida.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι η δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει έντονη.

Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να ξεπεραστεί «από τη μια μέρα στην άλλη». Παρά ταύτα, όπως επεσήμανε, οι Ιρανοί διαπραγματευτές δείχνουν διάθεση για συμφωνία, αφήνοντας τον ίδιο αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Βανς υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» και όχι μια επιφανειακή λύση. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, στόχος είναι μια συμφωνία που θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει στους Ιρανούς πολίτες να ευημερούν και να συμμετέχουν στην παγκόσμια οικονομία.

Θετικά μηνύματα Βανς για Πάπα

Στο μεταξύ, ο Βανς εξέφρασε τη θετική του στάση απέναντι στον Πάπα, παρά τις διαφορές που έχουν ως προς ορισμένα ζητήματα. Όπως σημείωσε, εκτιμά ότι οι δηλώσεις του προκαλούν δημόσιο διάλογο για κρίσιμα θέματα όπως η μετανάστευση, οι αμβλώσεις και η ειρήνη.

Πηγές που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι ο Βανς αναμένεται να ηγηθεί ενός πιθανού δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με Ιρανούς αξιωματούχους, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.