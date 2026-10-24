Το συγκινητικό βίντεο της Βανέσα Τραμπ για τον καρκίνο του μαστού -Η εξομολόγηση με την κόρη της, Κάι, «επιτέλους απαλλάχθηκα» - iefimerida.gr

Η Βανέσα Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι πλέον απαλλαγμένη από τον καρκίνο του μαστού, έξι μήνες μετά τη διάγνωσή της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε τον Μάιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και ξεκίνησε το θεραπευτικό της πλάνο, εκφράζοντας την αισιοδοξία της και την υποστήριξη που έλαβε από την οικογένειά της.

Τον Ιούνιο, η Βανέσα Τραμπ ανάρρωνε από τη χειρουργική επέμβαση και προετοιμαζόταν για το επόμενο στάδιο της θεραπείας. Στο πλευρό της στάθηκαν τα πέντε παιδιά της, τα οποία απέκτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Μέσω βίντεο στο Instagram, μαζί με την κόρη της Κάι, η Βανέσα Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις της ήταν «καθαρές» και είναι πλέον απαλλαγμένη από τον καρκίνο, έξι μήνες μετά τη διάγνωση.

Έχοντας τη στήριξη του συντρόφου της, Τάιγκερ Γουντς, η Βανέσα Τραμπ αξιοποιεί πλέον την προσωπική της εμπειρία για να ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού και την έγκαιρη διάγνωση.

Η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με σε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram όπου δίπλα στη μεγαλύτερη κόρη της, Κάι Τραμπ.

Το 48χρονο πρώην μοντέλο μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της, τη θεραπεία που ακολούθησε και τη στήριξη που έλαβε από την οικογένειά της, με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μαμά μου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τον Απρίλιο», εξήγησε η Κάι στην αρχή του βίντεο.

«Έτσι, σκεφτήκαμε να μοιραστούμε την ιστορία της, να εξηγήσουμε πώς διαγνώστηκε και πώς κατάφερε να το ξεπεράσει».

«Είμαι επιτέλους απαλλαγμένη»

Στη συνέχεια, η Βανέσα αποκάλυψε ότι οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις της έφεραν τα νέα που τόσο περίμενε.

«Τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, οπότε επιτέλους είμαι απαλλαγμένη από τον καρκίνο», ανακοίνωσε, προτού ανταλλάξει μια τρυφερή αγκαλιά με την κόρη της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητέρα και κόρη συνομίλησαν επίσης με τη δρα Νικόλ Σάφιερ, συζητώντας τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ανάρρωση της Βανέσα. Μια εκτενέστερη συζήτησή τους αναμένεται να δημοσιευτεί στο κανάλι της Κάι στο YouTube.

Μαζί με το βίντεο, η Κάι εξήγησε ότι στόχος τους ήταν να μοιραστούν την εμπειρία της μητέρας της, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και να αναδείξουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Η αποκάλυψη για τη διάγνωση

Η Βανέσα αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού τον Μάιο, εξηγώντας ότι συνεργαζόταν στενά με την ιατρική ομάδα της για τον καθορισμό του θεραπευτικού της πλάνου.

Σε δήλωσή της που δημοσίευσε στο Instagram, η ίδια επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έλαβε από τους γιατρούς της και τους αγαπημένους της ανθρώπους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη», είχε γράψει τότε, προσθέτοντας ότι είχε στο πλευρό της τα παιδιά της, την οικογένειά της και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Η ανακοίνωσή της προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, μεταξύ άλλων και από την πρώην κουνιάδα της, Ιβάνκα Τραμπ, η οποία προσευχήθηκε για την ανάρρωσή της.

Τον Ιούνιο, η Βανέσα μοιράστηκε μια νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι αναρρωνύε μετά τη χειρουργική επέμβαση και προετοιμαζόταν να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της θεραπείας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της, η Βανέσα είχε στο πλευρό της τα πέντε παιδιά της: την Κάι, τον Ντόναλντ Γ΄, τον Τρίσταν, τον Σπένσερ και την Κλόε, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005, προτού πάρει διαζύγιο το 2018.

Η δημοσιοποίηση της σχέσης της με τον Τάιγκερ Γουντς

Η Βανέσα είχε επίσης τη στήριξη του συντρόφου της, Τάιγκερ Γουντς, 50 ετών, με τον οποίο ξεκίνησε να βγαίνει το 2024.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του τον Μάρτιο του 2025, όταν ο πρωταθλητής του γκολφ ανάρτησε κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram.

Η τελευταία ανακοίνωση της Βανέσα αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για την οικογένειά της, έπειτα από μήνες θεραπείας. Παράλληλα, η μητέρα πέντε παιδιών αξιοποιεί πλέον την προσωπική της εμπειρία για να ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον καρκίνο του μαστού και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.